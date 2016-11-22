۱۰ طرح توسعه سیستم های نوین آبیاری در بهارستان اجرایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدری با تأکید بر لزوم توسعه سیستم های آبیاری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ طرح توسعه سیستم های نوین آبیاری در شهرستان بهارستان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان با بیان اینکه طرح توسعه سیستم های نوین آبیاری اولویت برنامه های اجرایی این شهرستان است، افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، سطحی بالغ بر ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تحت پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گرفته است.



گفتنی است فناوری های نوین آبیاری با راندمان بیش از ۷۰ درصد موجب کاهش تلفات وصرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری در منابع می شود.