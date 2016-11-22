۳۰۰ تخلف ساختمانی در رودهن گزارش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طاهرخانی درجلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز رودهن که با حضور فرماندار، دبیر ستاد ساخت وساز استانداری تهران و رئیس دادگستری رودهن و دیگر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت:جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از مهمترین برنامه های بخشداری است و در اولویت قرار دارد.

وی گفت: در سال جاری با دستور مقام قضایی برای بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از اراضی بخش رودهن که مورد تغییر کاربری و یا تصرف قرار گرفته بودند، حکم صادر و آزاد سازی شده اند.

طاهرخانی با بیان اینکه گشت های مشترک منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شهرداری ها و بخشداری با نظارت نیروی انتظامی و دادگستری به طور مرتب در حال اجرا است، گفت: سال های گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش رودهن به شدت افزایش داشت ولی با وجود گشت های منظم، این امر به صفر رسیده است.

بخشدار رودهن اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش رودهن از آب و هوای مناسب و همچنین امتیاز نزدیکی به تهران برخوردار است، مورد توجه افراد خوش نشین که اغلب تهرانی هستند، قرار گرفته است و همین مورد باعث شده تا برخی افراد سودجو به بهانه کسب درآمدهای هنگفت اقدام به فروش زمین های کشاورزی و زارعی خود کنند.

بخشدار رودهن گفت:در سال جاری ۳۰۰ مورد گزارش تخلفات ساختمانی به جهاد کشاورزی اعلام شده است.