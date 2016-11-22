آسیب دیدگی روستای گردشگری قلات از ورود خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی قلات، علی فولادی گفت: شایسته نیست با بی مبالاتی و سهل انگاری و عدم رعایت آموزه‌هایی که مورد تاکید دین مبین اسلام در رعایت نظافت و پاکیزگی است امروز قلات به این وضعیت دچار باشد.

نماینده شهرستان شیراز در شورای اسلامی فارس با اشاره به اینکه روستای قلات از زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از انبوه گردشگران خصوصا در ایام تعطیلات، برخوردار نیست، گفت: قلات یک روستای گردشگرپذیر و تاریخی است اما سازمان‌ه و نهادهای مسئول در این حوزه مولفه‌های فرهنگی و زیرساختی را برای پذیرش گردشگران و بهره‌بردن از مزایای توسعه گردشگری را تعریف و فراهم نکرده‌اند.

فولادی معتقد است که بی توجهی برخی از گردشگران، معضلات فراوانی برای ساکنان روستای قلات ایجاد کرده و بافت با ارزش تاریخی این روستای هدف گردشگری را در معرض تخریب قرار داده است مسائل و مشکلات فراوانی را برای ساکنان بافت با ارزش و تاریخی قلات به وجود آورده است.

به گفته او، رهاسازی زباله در طبیعت، برافروختن آتش و شکستن شاخ و برگ درختان تنها بخشی از این مشکلات است که رفع آنها به اصلاح رویکرد گردشگران و تلاش برای فرهنگ‌سازی و کار علمی و آموزشی مداوم نیاز دارد.

فولادی با بیان اینکه شورای اسلامی با تعبیه سطل‌های زباله در نقاط مختلف امکان جمع آوری و تفکیک زباله را فراهم کرده و طبق قراردادهایی با پیمانکاران، جمع‌آوری زباله از بافت را در دستور کار دارد، گفت: متاسفانه همچنان بافت تاریخی قلات مخدوش از زباله‌هایی است که هر روز از راه می‌رسند و در همه نقاط رها می‌شوند، هر روز شاهد شکسته شدن شاخ و برگ درختان است.

وی تصریح کرد: دود آتش‌هایی که خانواده‌ها و گردشگران برای تفرج و تفریح روشن می‌کنند و گرما بخش محفلشان است، به چشم ساکنان روستای قلات و باغ‌داران و طبیعت‌ دوستان می‌رود.

رئیس شورای اسلامی روستای قلات با طرح این پرسش که آیا شورای اسلامی می‌تواند برای هر کدام از آن دسته از گردشگران بی توجه به محیط زیست و طبیعت یک مامور پاکبان بگمارد؟ اما این امکان وجود دارد که سازمان‌های مسئول در حوزه گردشگری برای ترویج آموزه‌های فرهنگی در این روستا آستین همت بالا بزنند و با درک بیشتر و نگاه عمیق‌تر و از زاویه‌ای بهتری به موضوع توسعه گردشگری در قلات نگاه کنند.

فولادی با قدردانی از گروه پاکسازان طبیعت فارس، گروه رفتگران طبیعت فارس و گروه طوفان تورز و سایر تشکل‌های زیست محیطی که در پاسداشت و حفظ محیط زیست قلات کوشش فراوان کرده‌اند، لزوم توجه میراث فرهنگی و سازمان‌هایی که گردشگرانی را به شکل گروهی به روستای قلات اعزام می‌کنند، به ایفای سهم خود در آموزش و فرهنگسازی پاکیزه نگهداشتن دامن بکر طبیعت، را یادآور شد.

به اعتقاد رئیس شورای قلات، ورود خودرو به این روستا آسیبی جدی برای بافت تاریخی آن و سبب‌ساز مشکلات فراوانی برای مناطق طبیعی این روستا است و باید جز در شرایط اضطراری ورود خودرو به بافت اصلی روستا ممنوع شود.

فولادی با اشاره به اینکه در این خصوص با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس رایزنی شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، گفت: برای تحقق این موضوع فضای لازم پارک خودرو قبل از ورودی بافت تاریخی تعبیه شده است.

رئیس شورای روستای قلات گفت: برای جابه‌جایی گردشگران می‌توان از کالسکه یا ون استفاده کرد تا معضل ترافیک روزهای تعطیل و تردد خودرو، بیش از این به بافت تاریخی روستا آسیب وارد نکند.

فولادی تبدیل اماکن مسکونی بافت تاریخی به اقامتگاه و ایجاد غرفه‌های عرضه محصولات سنتی را از راهکارهای کمک کننده به توسعه گردشگری این روستا و توانمندسازی اهالی قلات دانست.