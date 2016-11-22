پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, منصور مجاوری گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری در اجرای بند های ۱۶ و ۱۹ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاست های دولت در زمینه شفاف سازی مالی به ویژه در خصوص حقوق کارمندان برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی کشور و سازمان برنامه و بودجه اقدام به پیاده سازی طرح ملی پرداخت حقوق یکپارچه کرد.

مجاوری افزود: در فاز نخست این طرح در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۵ برای نخستین بار قریب ۴۵ درصد کارکنان دولت یعنی فرهنگیان به صورت واحد و در یک لحظه حقوق خود را دریافت کردند.

وی تصربح کرد: این کار براساس یک فرایند بسیار فشرده وتخصصی صورت گرفته است و باعث می شود که از این ماه به بعد بدون نگرانی در تاخیر و فاصله زمانی بین استانها کلیه پرداختهای حقوق و مزایا به صورت یکپارچه و با یک روش اجرا و پرداخت شود.