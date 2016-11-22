  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

مدیر کل دفتر برنامه وبودجه وتامین منابع خبر داد:

پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل برای اولین بار

پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل برای اولین بار

مدیر کل دفتر برنامه وبودجه وتامین منابع از پرداخت حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل به صورت همزمان برای اولین بار در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, منصور مجاوری گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری در اجرای بند های ۱۶ و ۱۹ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاست های دولت در زمینه شفاف سازی مالی به ویژه  در خصوص حقوق کارمندان  برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش  با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی کشور و سازمان برنامه و بودجه اقدام به پیاده سازی طرح ملی پرداخت حقوق یکپارچه کرد.

مجاوری افزود: در فاز نخست این طرح در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۵ برای نخستین بار قریب ۴۵ درصد کارکنان دولت یعنی فرهنگیان به صورت واحد و در یک لحظه حقوق خود را دریافت کردند.

وی تصربح کرد: این کار براساس یک فرایند بسیار فشرده وتخصصی صورت گرفته است و باعث می شود که از این ماه به بعد بدون نگرانی در تاخیر و فاصله زمانی بین استانها کلیه پرداختهای حقوق و مزایا به صورت یکپارچه و با یک روش اجرا و پرداخت شود.

کد مطلب 3831474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معلم IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      گفتم چه خبره شاید یک قرون اضافه شده دیدم نه تازه از خوردن حقوق ناچیز معلم ها دست برداشتن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها