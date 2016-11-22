داعش ۷۱ مرتبه سوریه و عراق را هدف حملات شیمیایی قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مرکز پژوهش در خصوص اقدامات تروریست های داعش آماری از حملات شیمیایی این گروه تکفیری ارائه داد.

مرکز آمریکایی پژوهش درباره تروریست های داعش موسوم به IHS در گزارشی اعلام کرد که تروریست های داعش از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون بیش از ۷۱ مرتبه از سلاح های شیمیایی در سوریه و عراق استفاده کرده اند.

این مرکز در ادامه گزارش خود تصریح کرد که تروریست های داعش فقط ۱۹ بار حومه شهر موصل را هدف حملات شیمیایی قرار داده اند و در این حملات از گاز کلر و خردل علیه شهروندان استفاده کرده اند. همچنین یک مرکز تولید سلاح های شیمیایی در شهر موصل وجود دارد و احتمال انتقال آن به سوریه توسط تکفیریها بعید نیست.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از ۱۷ اکتبر کلید خورد و نیروهای عراقی در جریان این عملیات تاکنون دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند؛ در همین راستا ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق از آزادی بیش از یک سوم استان نینوا و همچنین هلاکت ۱۷۰۰ داعشی از ابتدای عملیات خبر داد.