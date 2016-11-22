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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۲

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه به ترکیه می رود

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه به ترکیه می رود

«نیچروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق چهارشنبه به آنکارا سفر می کند و در این سفر با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر این کشور دیدار و رایزنی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق فردا چهارشنبه به آنکارا پایتخت ترکیه سفر می کند.

«نیچروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق چهارشنبه به آنکارا سفر می کند و در این سفر با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر این کشور دیدار و رایزنی خواهد کرد.

وی در این دیدارها در خصوص عملیات آزادسازی موصل، وضعیت تلعفر در استان نینوا، تحولات سیاسی و نظامی در عراق و منطقه و همچنین روابط اقتصادی دوجانبه اقلیم کردستان با ترکیه بحث و تبادل نظر می کند.

گفتنی است، ایلدریم نخست وزیر ترکیه پیش از این تاکید کرده بود که همکاری خود را با اقلیم کردستان در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه می دهد؛ این در حالی است که ترکیه خود یکی از حامیان تروریست ها است و مرزهای این کشور همواره گذرگاهی برای عبور تکفیری ها و تحویل سلاح به آنها بوده است.

کد مطلب 3831487

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