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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

امروز اتفاق افتاد؛

عبور قطار گردشگری از یزد/ ۷۷ مسافر مهمان یزد شدند

عبور قطار گردشگری از یزد/ ۷۷ مسافر مهمان یزد شدند

یزد ـ قطار گردشگری برای دومین بار در نیمه دوم سال ۹۵ امروز وارد استان یزد شد به عنوان یکی از سه ضلع مثلث گردشگری کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطار گردشگری عقاب طلایی که سفر خود را از شهر مسکو در کشور روسیه آغاز کرده بود، از مرز سرخس وارد ایران شد و شهرهای تاریخی شرق و مرکز ایران را درنوردید.

این قطار گردشگری از شهرهای مشهد و کرمان عبور کرده و مسافران آن از آثار و جاذبه‌های تاریخی،‌ طبیعی و مذهبی بازدید کرده اند.

قطار گردشگری امروز در ادامه مسیر خود وارد استان یزد شد و مسافران آن از بافت تاریخی یزد، مسجد جامع کبیر یزد، دخمه زرتشتیان، آتشکده زرتشتیان، مجموعه امیرچخماق، موزه آب و ... بازدید کردند.

مسافران این قطار را ۳۹ گردشگر و ۳۸ خدمه از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی تشکیل داده اند.

این قطار که امروز وارد یزد شده بود، بعد از یک اقامت یک روزه،‌ یزد را به مقصد اصفهان ترک کرد و صبح فردا، از جاذبه‌های تاریخی این شهر بزرگ بازدید می کند.

کد مطلب 3831488

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