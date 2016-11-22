توضیحات وزارت خارجه درباره مصاحبه قاسمی با خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مصاحبه ای از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در یکی از رسانه ها، اداره کل دیپلماسی رسانه ای توضیحاتی را ارائه کرد.

در این توضیحات آمده است:

به آگاهی می رساند در حاشیه بازدید سخنگوی محترم وزارت امور خارجه از نمایشگاه مطبوعات، خبرنگار یکی از رسانه ها در گفت و شنودی عادی و نه مصاحبه رسمی، مطالبی در خصوص "دیپلماسی پارلمانی" و تفاوت آن در مجالس نهم و دهم جویا شد که ضمن آن به کم شدن تعداد دلواپسان مخرب در مجلس جدید پرداخت که سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن بیان اینکه " ما همه دلواپس کشور و سرنوشت آن هستیم "، در خصوص لزوم وجود منتقد در جامعه و اینکه هر چه منتقد بیشتر باشد به نفع همگان است صحبت کرده و اشاره کردند " منتقد با مخرب و کسانی که فقط نق می زنند و به دروغ و غیر منصفانه تخریب می کنند متفاوت است و چه بهتر است تعداد منتقدین آگاه از تخریب گران بیشتر باشد. "

ذکر این نکته ضروری است شأن سخنگویی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اساسا ایجاب نمی کند که وارد مباحث دست چندم سیاسی و جناحی داخلی شود و انتساب این سخنان به ایشان با این ادبیات ناقص و مخدوش، فاقد صحت و اعتبار می باشد.

گفتنی است امروز سایت خبرآنلاین با انتشار مصاحبه ای، از قول سخنگوی وزارت خارجه مطالبی را درخصوص دلواپسان مطرح کرده بود.