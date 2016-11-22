پهنه بندی ارقام مرکبات در مازندران مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به این که مسائل مرتبط با مرکبات را راسا در استان و تهران پیگیری می‌کنم و در همه جلسات حضور دارم، گفت: مهم‌ترین موضوع در راستای خرید مرکبات و تحریک بازار این محصول، در اختیار گرفتن غرفه‌های عرضه مرکبات در تهران و کلانشهرهاست.

استاندار با اشاره به این که باید زمان را مدیریت کنیم و اقدام عملی در خصوص عرضه مرکبات در میادین را آغاز نماییم، تصریح نمود: فعالیت ستاد مرکبات در شمار مهم‌ترین پیگیری‌های استان در این روزهاست و دو کمیته استانی و کشوری برای ارسال مرکبات مازندران به جای جای کشور فعال خواهند شد و فرمانداران نیز باید با جدیت به عنوان عضوی از ستاد، پیگیر موضوع باشند و بر امور تنظیم بازار مرکبات، مدیریت و نظارت نمایند.

مقام عالی دولت در استان، با اشاره به این که قیمت خرید تضمینی مرکبات، توافقی است و به رقمی بالاتر از هزار تومان خواهد رسید، خاطر نشان کرد: افزایش تولید مرکبات، نباید منجر به کاهش قیمت محصول برای تولید کنندگان شود.

ربیع فلاح با اشاره به این که وزارت جهاد با اقدامات خود نشان داد که از حامیان جدی تولید است، تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان، با همه توان و با فوریت، موضوع ایجاد غرفه در بازار میادین و محلات تهران و کلانشهرها را عملیاتی کند.

استاندار با بیان این که باید در زمینه تازه خوری مرکبات اقدام فوری صورت گیرد و مدیریت صحیح روی این موضوع شود، اظهار داشت: با توجه به تصویب ذخیره سازی ۶۰ هزار تنی مرکبات برای بازار شب عید، باید تشکل‌های خصوصی را در این زمینه پای کار آورد و از تجربیات آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به این که موضوع اعطای وام ارزان قیمت برای صادرات باید با برنامه ریزی دنبال شود، تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی استان، جذب حق السهم مازندران را از محل ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه صادراتی دنبال کنند.

ربیع فلاح، تاکید کرد: ستاد مرکبات باید آنچنان با جدیت و به صورت جهادی تصمیمات اتخاذ شده را عملیاتی نماید که باغداران احساس کنند پشتیبانی قوی دارند و رسانه‌ها و رسانه ملی نیز در مدیریت موفق این موضوع باید پای کار بیایند و جریان سازی کنند.