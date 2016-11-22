انتقاد لاوروف از مانع تراشی دی میستورا در روند مذاکرات صلح سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزیر خارجه روسیه در سخنانی به نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه انتقاد کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قطعنامه صادر شده مبنی بر ضرورت برگزاری مذاکرات جامع و بدون پیش شرط میان سوری ها را از بین می برد.

دی میستورا روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه حضور داشت و با «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در خصوص بحران سوریه رایزنی کرد.

این در حالی است که روز یکشنبه «ولیدالمعلم» در سخنانی تاکید کرد: باید با تروریست های مورد حمایت ترکیه با قاطعیت برخورد کرد و حمایت آنکارا از عناصر مسلح بر کسی پوشیده نیست. مداخله ترکیه در شمال سوریه مورد پذیرش نیست و با حضور هرگونه نظامی خارجی در کشور خود مخالف هستیم.

وی همچنین افزود: دی میستورا پیشنهاد خودمختاری شرق حلب را داد که ما کاملا با آن مخالفت کردیم. زیرا این اقدام موجب کاهش حاکمیت ملی دولت سوریه در اراضی کشور می شود. دی میستورا همچنین اعلام داشت که ضمانتی در اختیار ندارد و برای کمک به ازسرگیری مذاکرات سیاسی کاری از دستش بر نمی آید.