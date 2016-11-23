انجام عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی خیابان «پیروزی» نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی نهاوند گفت: عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی حدفاصل میدان امام تا چهارراه معلم شروع‌شده است.

وی بابیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از بیت‌المال برای این پروژه هزینه شده است، تأکید کرد: هیچ توجیه و دلیلی برای متواقف کردن این پروژه پذیرفتنی نیست.

فرماندار نهاوند گفت: اگر مانع و یا مشکلی در اجرای این طرح وجود داشته، شورای شهر و راهنمایی و رانندگی قبل از شروع پروژه باید آن را مطرح و حل‌وفصل می‌کردند، نه اینکه بعد از شروع پروژه و وسط اجرای طرح و بعد از صرف هزینه چند صدمیلیونی مانع اجرای عملیات و ادامه کار باشند.

وی بابیان اینکه برابر مصوبه عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی نهاوند ادامه می یابد و هر چه زودتر باید به اتمام برسد، عنوان کرد: اجرای طرح تعریض خیابان پیروزی نهاوند به طول حدود ۴۰۰ متر و افزایش عرض باند سواره موجود از ۱۱ متر به ۱۸ متر بر اساس اسناد بالادستی و در راستای طرح تفصیلی شهر و بر اساس کار کارشناسی انجام‌گرفته است.