تلاش برای یافتن ۲ کوهنورد مفقود شده مالزیایی در دماوند ادامه دارد

جمشید نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از مفقودی دو کوهنورد مالزیایی در قله دماوند خبر داد و گفت: یک تیم ۱۲ نفر از کوهنوردان مالزیایی از دو روز گذشته برای صعود قله دماوند وارد این قله شدند.

وی با اشاره به اینکه این کوهنوردان بعد از صعود به قله در مسیر برگشت متوجه مفقودی دو تن از کوهنوردان شدند ادامه داد: ظهر امروز یک تیم تخصصی امداد ونجات کوهستان مجهز به تجهیزات زمستانه از جمعیت هلال‌احمر آمل و هیئت کوهنوردی برای جستجو و نجات به سمت قله دماوند اعزام شدند.

مدیر جمعیت هلال‌احمر آمل گفت: هشت نفر از کوهنوردان هم‌اکنون توسط خودروی کمک دار هلال‌احمر از گوسفند سرا به رینه منتقل شدند و دو نفر در بارگاه سوم حضور دارند.

نیکزاد بابیان اینکه دو نفر دیگر تا این لحظه مفقود هستند گفت: قله دماوند هم‌اکنون براثر بارش برف کاملاً سفیدپوش بوده و دمای هوا تا مرز منفی ۲۰ درجه گزارش‌شده است.