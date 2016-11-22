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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) اعلام کرد:

لزوم ایجاد قرار گاه علم و فناوری در زنجان

لزوم ایجاد قرار گاه علم و فناوری در زنجان

زنجان -رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: ایجاد یک قرارگاه علم و فناوری در زنجان لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی آهنگر شامگاه سه شنبه در جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های زنجان، با اشاره به راه اندازی قرار گاه علم و فناوری گفت: راه اندازی قرارگاه علم و فناوری در زنجان نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه امام حسین(ع) با ارائه پیشنهاد راه اندازی قرارگاه علم و فناوری  در استان زنجان تأکید کرد: این قرارگاه می تواند به صورت تاکتیکی تشکیل شود.

رئیس دانشگاه امام حسین (ع) گفت: قرار گاه علم و فناوری استان زنجان می تواندیک برنامه پنج ساله ششم و برنامه پنج ساله هفتم برای رسیدن به افق ۱۴۰۴داشته باشد و درنهایت برنامه ۵۰ساله تمدن  سازی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه در دانشگاه تمرکز بر روی کیفیت است عنوان کرد: دانشگاه جامع امام حسین (ع) پلی میان صنایع دفاعی و دانشگاه های کشور است و در این راستا آنچه که در توان دارد و در حیطه وظایف است را انجام می دهد.

وی ضمن تأکید براینکه منابع و نیروی انسانی کم نیست بلکه فقط یک اراده و عزم راسخ می طلبد افزود: باید از ظرفیت های استان برای جوانان استفاده کنیم.

آهنگر اظهار داشت: یک سایت ایده پروری در دانشگاه جامع وجود دارد که همه دانشجویان با طی کردن مراحل می توانند ایده های خود را به ثبت برسانند.

کد مطلب 3831518

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