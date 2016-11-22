لزوم ایجاد قرار گاه علم و فناوری در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی آهنگر شامگاه سه شنبه در جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های زنجان، با اشاره به راه اندازی قرار گاه علم و فناوری گفت: راه اندازی قرارگاه علم و فناوری در زنجان نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه امام حسین(ع) با ارائه پیشنهاد راه اندازی قرارگاه علم و فناوری در استان زنجان تأکید کرد: این قرارگاه می تواند به صورت تاکتیکی تشکیل شود.

رئیس دانشگاه امام حسین (ع) گفت: قرار گاه علم و فناوری استان زنجان می تواندیک برنامه پنج ساله ششم و برنامه پنج ساله هفتم برای رسیدن به افق ۱۴۰۴داشته باشد و درنهایت برنامه ۵۰ساله تمدن سازی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه در دانشگاه تمرکز بر روی کیفیت است عنوان کرد: دانشگاه جامع امام حسین (ع) پلی میان صنایع دفاعی و دانشگاه های کشور است و در این راستا آنچه که در توان دارد و در حیطه وظایف است را انجام می دهد.

وی ضمن تأکید براینکه منابع و نیروی انسانی کم نیست بلکه فقط یک اراده و عزم راسخ می طلبد افزود: باید از ظرفیت های استان برای جوانان استفاده کنیم.

آهنگر اظهار داشت: یک سایت ایده پروری در دانشگاه جامع وجود دارد که همه دانشجویان با طی کردن مراحل می توانند ایده های خود را به ثبت برسانند.