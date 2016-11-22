تداوم فکر و اندشیه بسیجی موجب نجات بخشی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد خوشقدم عصر سه شنبه در گردهمایی چهره های ماندگار بسیج دامغان به میزبانی حسینیه شهدای حوزه مقاومت بسیج المهدی (ع) شهرستان با بیان اینکه بسیج حادثه بی نظیری است که با بهترین عناصر از مرزها دفاع می کند، ابراز داشت: بسیج نهادی مردمی و مکتبی فراگیر است و نقش مهمی در دفاع از حریم اسلام و انقلاب به عهده دارد.

وی نقش بسیج در دوران تداوم انقلاب در عرصه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و پیشرفت های علمی را غیر قابل انکار دانست و گفت: بسیج یعنی ایمان و تعهد در مسیر ولایت مداری و این سه رویکرد زمانی در کنار هم واقع شوند می توانند پایه گذار حفظ ارزش های انقلاب و اسلام باشد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه بسیج میراث و یادگار امام راحل(ره) است، ابراز داشت: تشکیل بسیج در سال ۵۸ یکی از رویکردهای بی نظیر و از دستاوردهای بزرگ انقلاب به شمار می رود چرا که این نهاد علاوه بر فعالیت در عرصه داخلی امروز در فرای مرزها با دشمن مقابله می کند و این نشان می دهد بسیج یک نهاد مردمی بین المللی است که در راستای تحقق تشکیل امت واحد اسلام کوشا است.

خوشقدم با بیان اینکه بسیج یکی از معجزات خداوند متعال است، تصریح کرد: تفکر و فرهنگ بسیجی باید در نسل جدید نهادینه شود چرا که ۳۷سال حضور مقتدرانه بسیج در حفاظت و حراست از کشور تاثیر بسزایی در پیشرفت نظام و انقلاب ایفا کرد و این دستاورد باید به نسل های آتی منتقل شود و بی شک برگزاری این گردهمایی ها می تواند ما را در پیشبرد این هدف یاری کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اهمیت بسیج فرمودند من همواره به خلوص نیت بسیجیان غبطه میخورم و از خدا می خواهم من را با بسیجیان محشور کند چرا که معتقدیم اساسی‌ترین کار اجرایی را در بطن جامعه بسیج انجام می دهد و بسیجی باید هوشیار و دشمن شناس باشد و نام بسیج و بسیجی را مقتدرانه زنده نگه دارد.

در این آیین از پدر شهیدان محمد علی قربانیان و مهدی بهرامی به عنوان چهره های ماندگار بسیج با اهدا لوح و جوایزی تقدیر شد.