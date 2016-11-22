ذخایر معدنی خراسان جنوبی به دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ، محمد سالاری با اعلام این خبر افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۶ فقره پروانه اکتشاف با مساحت ۱۷۴ کیلومتر مربع و با پیش بینی هزینه اکتشاف ۹۴ هزار و ۱۳۶ میلیون ریال صادر شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد کل پروانههای اکتشاف معتبر استان به ۲۲۲ فقره رسیده است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در این مدت تعداد گواهینامههای کشف صادره ۱۷ فقره با ذخیره قطعی ۹ میلیون و ۹۳۵ هزارتن و ذخیره احتمالی میلیون ۲ میلیون و ۵۷۰ هزارتن و با هزینه عملیات ۲۳ هزار و ۳۶۸ میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: با احتساب گواهینامههای صادره در سال جاری تعداد کل گواهینامههای معتبر استان ۱۴۱ فقره با ذخیره قطعی و ۲۹۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۹۰۰ تن، ذخیره احتمالی ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۷۶۴ تن و هزینه عملیات ۱۵۴ هزار و ۳۵۹ میلیون ریال است.
وی افزود: تعداد پروانههای بهره برداری معدنی صادره در هفت ماهه نخست سال ۹۵ برابر ۲۳ فقره با ذخیره قطعی ۳۴۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۳۰۰ تن و استخراج اسمی سالیانه ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۳ تن با سرمایه گذاری ۵ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۱۲ میلیون ریال و اشتغال ۱۳۰۰ نفر بوده است.
سالاری ادامه داد: هم اکنون تعداد کل پروانههای بهره برداری معادن استان ۴۶۳ فقره با ذخیره قطعی ۲ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزارو ۸۳۵ تن و استخراج سالیانه ۱۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۰۴ تن رسیده است.
به گفته وی سرمایه گذاری برای بهره برداری از این معادن ۱۳ میلیون ۲۴۱ هزار و ۶۷۷ میلیون ریال و اشتغال ۹ هزار و ۹۶۹ نفر است.
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