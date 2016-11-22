محموله ۷۷ میلیون ریالی البسه قاچاق در فردوس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد هوشنگی با اعلام این خبر گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان در اجرای طرح ممنوعیت ورود کالای قاچاق، به یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو،۵۱۷ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمرکی بود را کشف و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس تصریح کرد: اجرای این گونه طرح‌ها یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش‌ها با نیروی انتظامی ضروری است.