انهدام ۶۵باند مواد مخدر در آذربایجان غربی/۱۴تن مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی عصر سه شنبه در همایش یک روزه اعضای کیمته های شورای مبارزه با مواد مخدر استان در خوی از افزایش ۷۰ درصدی کشف مواد مخدر خبر داد و افزود: در این مدت ۱۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر با تلاش پلیس، مرزبانان، بسیج و نیروهای امنیتی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه تعداد باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شده در استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است اظهارداشت: در این مدت کشفیات مواد مخدر در استان نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۰درصد افزایش نشان می دهد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در هفت ماه گذشته بیش از شش هزار توزیع کننده، حمل کننده و قاچاقجی مواد مخدر در استان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند عنوان کرد:امروزه استکبار جهانی از مواد مخدر به عنوان سلاحی برای نابوی نسل جوان در ایران اسلامی استفاده می‌کند.

وی افزود: امروز کشورهای مستکبر از مواد مخدر به عنوان سلاح علیه کشور ما استفاده می‌کنند و تنها راه مقابله با کشور قدرتمندی همچون ایران را ترویج مواد مخدر در این کشور می‌دانند و مواد مخدر یک جنگ کامل علیه کشورهای اسلامی است و متاسفانه در کشور ما نیز مواد مخدر صنعتی به اشکال مختلف تولید می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در حال حاضر جوانان نیاز به آموزش دارند و باید با افزایش اقدامات فرهنگی، این موضوع به یک حساسیت اجتماعی تبدیل شود و با توجه به این که مواد مخدر بعد از قاچاق اسلحه دومین منبع پردرآمد محسوب می‌شود بسیاری از قاچاقچیان به این سمت سوق می‌یابند.

سردار اصلانی بیان کرد: استان آذربایجان‌غربی از نظر آلودگی به مواد مخدر در جایگاه چهارم قرار دارد و مبارزه با کاشت مواد مخدر، مبارزه با تولید مواد مخدر صنعتی، مقابله با حمل و نقل مواد مخدر، مقابله با توزیع مواد مخدر و برخورد با استعمال‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر از جمله راه‌هایی است که می‌توان از شیوع این معضل جلوگیری کرد.