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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲

مسئول بسیج عشایر سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خبرداد:

دیدار ۱۱۹ نفر از بسیجیان نخبه شیعه و سنی با فرمانده معظم کل قوا

دیدار ۱۱۹ نفر از بسیجیان نخبه شیعه و سنی با فرمانده معظم کل قوا

زاهدان - مسئول بسیج عشایر سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: ۱۱۹نفر از فرماندهان بسیجی، بسیجیان نخبه و عشایر استان اعم از شیعه و سنی به دیدار فرمانده معظم کل قوا اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، مهدی جهانزاده اظهار داشت: ۱۱۹ نفر از فرماندهان بسیجی، بسیجیان نخبه و عشایر استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی با فرمانده معظم کل قوا دیدار خواهند داشت.

وی افزود: در این دیدار ۱۰ نفر دانش آموز، ۵۳ نفر از فعالان گروه‌های جهادی و دانشجو و هفت نفر از سران طوایف و معتمدان عشایر اهل سنت حضور دارند.

جهانزاده با اشاره به برگزاری جشنواره مالک اشتر درپنج شنبه هفته جاری در تهران، بیان کرد: ۳۶ نفر از منتخبین سیستان و بلوچستان در جشنواره مالک اشتر حضور پیدا خواهند کرد که از این تعداد ۲۲ نفر را آقایان و ۱۴نفر را بانوان شامل می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان این که منتخبان جشنواره مالک اشتر استان نیز به دیدار رهبر معظم انقلاب خواهند رفت، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و تقدیر از فرماندهان برتر نیروهای مسلح عنوان کرد که در این جشنواره و با حضور مقامات ارشد کشور از آنان تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است: این افراد به نمایندگی از مردم ولایت مدار استان به دیدار مقام معظم رهبری اعزام می شوند.

کد مطلب 3831531

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