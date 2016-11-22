۱۵ هزار دانشجو در استان سمنان عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه عصر سه شنبه در دیدار با فعالان بسیج دانشجویی دامغان و فرماندهان پایگاه های دانشگاه های این شهرستان به میزبانی دفتر بسیج دانشجویی، بیان داشت: در دامغان ۱۵ هزار دانشجو در هشت مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد دو هزار نفر به عضویت بسیج دانشجویی در آمده اند.

وی افزود: در استان سمنان همچنین ۱۸ پایگاه و چهار حوزه مقاومت بسیج برادران و خواهران دانشجویی وجود دارد که رسالت ساماندهی و عضو گیری بسیج دانشجویی را برعهده دارند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در ادامه از اجرای طرح ولایت خبر داد و گفت: این سازمان در اجرای این طرح موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شده است.

دهرویه تعداد افراد شرکت کننده در طرح کشوری ولایت از دامغان را ۷۶ نفر بسیجی عضو بسیج دانشجویی بیان کرد و ابراز داشت: این طرح در راستای ترویج فرهنگ بسیج و ولایتمداری در جامعه صورت پذیرفت.

وی از راه اندازی شورای تبیین مواضع در سازمان بسیج دانشجویی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان برای نخستین بار خبر داد و افزود: در این شورا موضوعاتی چون سیاسی، پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد مطرح و راهکارهای لازم از سوی اعضا برای اجرا حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجویی در استان ابلاغ می شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اضافه کرد: طرح تربیت نیروهای همتراز انقلاب از دیگر موضوعاتی است که از سوی این سازمان در دست اجرا است.

دهرویه در بخش دیگری از سخنان خود، بر افزایش فعالیت بسیج دانشجویی تاکید کرد و گفت: دانشجویان بسیجی ما باید بصیرت افزایی خود را افزایش دهند چون این قشر از جامعه آینده سازان کشور هستند.