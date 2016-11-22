به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری درمیان محمد بشیری زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان درمیان با بیان اینکه آبرسانی به روستاهای شهرستان یکی از مهمترین مطالبات شهروندان درمیانی است، افزود: بر اثر خشکسالی های چندین ساله روستاهای شهرستان با کمبود آب شرب مواجه هستند.
وی ارتقاء سطح معیشتی مرزنشینان درمیانی را عامل تثبیت و ماندگاری جمعیت در این شهرستان دانست و تصریح کرد: برای کاهش مهاجرتها باید به طرحهای آبرسانی به روستاها توجه ویژه شود.
فرماندار درمیان با بیان اینکه: تکمیل طرح آبرسانی به روستای تخته جان شهرستان درمیان نیازمند ۳ میلیارد تومان اعتبار است افزود: اجرای این طرح با هزینه کرد ۶ میلیارد تومان هم اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بشیری زاده اضافه کرد: با اجرای این طرح، آب آشامیدنی مورد نیاز ۵۰۱ خانوار با جمعیت یکهزار و ۷۷۳ نفر ساکن در روستاهای خونیکسار و تخته جان تأمین میشود.
در این مراسم راستین رستگار به عنوان سرپرست آب و فاضلاب روستایی شهرستان درمیان معرفی و از خدمات مهدی نسیمی مسئول اسبق قدردانی شد.
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