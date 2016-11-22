دانشگاه های گلستان مانع از انحراف تریبون آزاد دانشجویی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی، در جلسه کمیسیون دانشجویی شورای تأمین استان، خاطرنشان کرد: چنانچه کسی بخواهد کوچکترین تعرضی به شهدای مدافع حرم و خطوط قرمز نظام داشته باشد، با او برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون دانشجویی استان اضافه کرد: در موضوع تریبون آزاد دانشجویی و مناظره جنجالی اخیر در یکی از دانشگاههای استان، شخصاً از ابتدا پیگیر امور بوده و موضوع را رصد کرده ام، ضمن اینکه سعی کردیم در فضایی آرام عکس العمل مناسبی به این موضوع داشته باشیم.

وی ادامه داد: از رؤسای دانشگاهها، معاونین فرهنگی و تشکل های سیاسی انتظار داریم حال که با رویکرد دولت تدبیر و امید در دانشگاهها فضایی برای بیان دیدگاههای افراد از گروهها و جناح های مختلف سیاسی بوجود آمده، تمامی برنامه هایی که از نهاد دانشگاه مجوز می گیرند، حتما، خود مجوز دهندگان نیز در آن برنامه حضور داشته باشند و فضا را مدیریت کنند تا خدای نکرده به انحراف کشیده نشود و دانشجو بخواهد هزینه آنرا بپردازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تأکید بر مستقل بودن دانشگاه‌ها در تصمیم گیری، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید از ورود افرادی که قصد دارند در داخل دانشگاه عقده گشایی سیاسی کرده و فضا را به چالش بکشند، جلوگیری کنند.

طهماسبی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید داشته اند، باید مراقب باشیم که در آستانه انتخابات سال ۹۶ فضای جامعه به سمت دو قطبی پیش نرود.

وی در ادامه گفت: ما از ابتدای پیروزی انقلاب تندبادهای زیادی را پشت سرگذاشته ایم و حال که کشتی نظام در ساحل آرامش قرار دارد، نباید اجازه دهیم عده ای با رفتار خود این کشتی آرام را به مسیر طوفان هدایت کنند.

رئیس کمیسیون دانشجویی استان بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی و معنوی است و همه باید به گونه ای رفتار کنیم که رفتارهای ما الگویی برای نسل جوان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری یادواره ۴۰۰۰ شهید استان در تهران، افزود: از ۲۵ آبان ماه برنامه های شاخص یادواره ۴۰۰۰ شهید استان به مدت یکماه برگزار خواهد شد که در همین راستا در تاریخ ۱۶ آذر و روز دانشجو یادواره شهدای دانشجوی استان را برگزار خواهیم کرد.

وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج یادآور شد: همه ما بسیجی هستیم و به این عنوان افتخار می کنیم، انقلاب اسلامی ما به برکت وجود بسیجیان پا برجاست و اگر وجود بسیج مردمی نبود، تندبادهای ایجاد شده توسط دشمن در خیلی از مقاطع نظام را دچار آسیب های جدی می نمود.