لزوم ایجادحریم امن برای شبکه برق هوایی وتوسعه انتقال زیرزمینی برق

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی شامگاه سه شنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه ایمنی در حوزه برق استان، میان شرکت توزیع نیروی برق و دستگاه های مرتبط در اراک، با اشاره به ضرورت برقراری ایمنی در شبکه های برق رسانی، اظهار داشت: شبکه های برق رسانی به ویژه شبکه های هوایی، باید حریم مشخصی داشته باشند تا در مواقع حساس از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی افزود: شبکه های برق فشار قوی و برق هوایی خطراتی دارند و از سوی دیگر منظر عمومی شهرها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین توسعه شبکه برق رسانی زیرزمینی باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی در راستای گسترش سیستم برق رسانی ایمن، از ایجاد شبکه برق رسانی زیرزمینی در سراسر استان حمایت می کند و دستگاه های مرتبط با این مساله نیز باید همکاری های لازم را با شرکت توزیع نیروی برق استان داشته باشند.

سالانه ۷۰۰ نفر در کشور به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند

در این جلسه، محمد الله داد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز گفت: آگاهی های عمومی در رابطه با برق باید افزایش یابد، چرا که هر سال بیش از ۷۰۰ نفر در کشور به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از چهار هزار نفر نیز در کشور به دلیل برق گرفتگی دچار نقص عضو می شوند، افزود: در سال گذشته ۱۸ مورد برق گرفتگی در استان مرکزی اتفاق افتاد که چهار مورد به فوت منتهی و بقیه به نقص عضو منجر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: توسعه شبکه های انتقال برق زیرزمینی به عنوان یک شبکه ایمن و کم خطر، یکی از اهداف و اولویت های شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است که بر این اساس، عملیات شبکه برق رسانی میدان امام حسین(ع) تا میدان فراهان شهر اراک، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

لزوم ارتقای آگاهی عمومی در رابطه با خطرات برق

وی با اشاره به لزوم ارتقای آگاهی عمومی در رابطه با خطرات برق، تصریح کرد: طی سال های اخیر همایش های بسیاری در استان برای آگاهی بخشی و توجیه اقشار مختلف مردم در رابطه با خطرات ناشی از برق و سهل انگاری در مورد آن برگزار شده که متاسفانه استقبال مردمی از این اطلاع رسانی ها خوب نبوده است.

الله داد با بیان اینکه در راستای کاهش خطرات ناشی از برق و تلفات و خسارات برق گرفتگی، تفاهم نامه هایی میان شرکت توزیع نیروی برق و سازمان های مرتبط در استان منعقد شده، گفت: این تفاهم نامه ها به منظور افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت حوزه برق و نهادینه شدن رعایت ایمنی در این موضوع منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی افزود: این تفاهم نامه با اداره کل مدیریت بحران استانداری مرکزی، اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اورژانس استان، سازمان نظام مهندسی، اتاق اصناف و پزشکی قانونی منعقد شده است.