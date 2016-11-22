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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۵

استقرار هوای سرد تا پایان هفته تداوم دارد

استقرار هوای سرد تا پایان هفته تداوم دارد

براساس تحلیل داده و نقشه های پیش یابی هواشناسی تداوم استقرار توده هوای سرد تا پایان هفته در غالب مناطق کشور پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل داده و نقشه های پیش یابی هواشناسی تداوم استقرار توده هوای سرد تا پایان هفته در غالب مناطق کشور بخصوص شمال و شمال شرق کشور پیش بینی می شود.

بنا بر همین گزارش، بارش باران و برف طی سه روز آینده در استان های حاشیه دریای خزر و بصورت خفیف تر در دامنه های جنوبی البرز مرکزی، بخشهایی از شمال شرق و مرکز کشور ادامه می یابد که از شدت فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه در مناطق فوق کاسته خواهد شد.

این گزارش می افزاید: طی سه روز آینده در مناطقی از استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه وبویراحمد و کرمان رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد که در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش به صورت برف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه بارش در استانهای ذکر شده شدت می یابد. طی این مدت در مناطق جنوب شرق، شرق، شمال شرق کشور و هرمزگان وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می شود و بعدازظهر روز چهارشنبه خلیج فارس و طی روز پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود. طی روز چهار شنبه دریا در سواحل گیلان، مازندران و گلستان مواج خواهد بود.

کد مطلب 3831553

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