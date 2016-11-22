به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان اردبیل گفت: دشت اردبیل شامل شهرهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین است و در طی سالهای اخیر با افت قابلتوجه منابع آبی همراه بوده است.
وی افزود: افت ۶۰۰ میلیون مترمکعبی منابع آبی دشت اردبیل را در وضعیت بحرانی قرار داده و در صورتی که اقدام عاجل صورت نگیرد اثرات بیبازگشتی به دنبال خواهد داشت.
فرماندار اردبیل با تأکید به اینکه برای احیای منابع آبی این دشت تمامی برنامهها باید به موازات هم اجرایی شود، اضافه کرد: از جمله تقلیل و نصب منصوبات، آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت و سایر اقدامات باید به موازات هم اجرایی شوند.
زنجانی با تأکید به اینکه بدون همافزایی برنامهها نمیتوان نتیجه مطلوب گرفت، افزود: در مقایسه با دشت اردبیل، دشت مغان وضعیت بهتری دارد اما دشت اردبیل دیگر منابع آبی غنی ندارد.
وی خواستار توجه جدی تمامی دستگاههای عضو در شورای حفاظت منابع آب اردبیل به وضعیت دشت اردبیل شد و تأکید کرد: انتظار میرود با همافزایی دستگاهها و کمک مردم وضعیت منابع آبی دشت احیا شود.
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