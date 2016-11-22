رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به منظور ایجاد اشتغال‌های کوچک در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قرار گرفت.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: اولین و مهم‌ترین اولویت‌ها در این اعتبارات، حوزه فرش دستبافت است توزیع بین بانکی اعتبارات مذکور نیز ابلاغ شده است.

رحیمی گفت: قرار بر این است که تامین تسهیلات برای ۱۰۰۰ نفر از محل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۱۰۰۰ نفر از افراد غیرمددجو در استان انجام شود.

وی یادآور شد: این تسهیلات ارزان قیمت است و با کارمزد چهار درصد به هر متقاضی ۵۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد و توزیع این اعتبارات نیز فقط مختص بانک‌ها است.

رحیمی همچنین از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به صندوق کارآفرینی امید در استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: این تسهیلات نیز برای مشاغل کوچک با اولویت فرشبافی است.