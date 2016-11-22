تلاش دشمنان برای بایکوت خبری راهپیمایی اربعین بی نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی فرمانده سپاه شهرستان ملارد عصر سه شنبه در نشست خبری سپاه این شهرستان که به مناسبت هفته بسیج و با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در غرب استان تهران برگزار شد، با اشاره به حضور خیره کننده و چشمگیر شیعیان جهان در راهپیمایی باشکوه، پرشور و عظیم اربعین اظهار داشت:تلاش دشمنان نظام و اسلام برای مسکوت نگه داشتن شکوه و عظمت راهپیمایی اربعین، بی نتیجه ماند و خوشبختانه شاهد هستیم در طول پنج سال گذشته، هر سال معرفت و شناخت بیشتری نسبت به جریان عاشورا و نهضت انسان ساز ابا عبدالله الحسین (ع) در اقصی نقاط جهان حاصل می شود.

وی افزود:دور از ذهن و غیر ممکن نیست، فرارسیدن روزی که شاهد چنین راهپیمایی عظیمی در شهر مدینه نیز باشیم و با استعانت از الطاف الهی، آل سعود که دانش آموز آل یهود به شمار می رود، به سرنوشت حکام ظالم تاریخ دچار خواهند شد.

فرمانده سپاه شهرستان ملارد با اشاره به پیام های حضور میلیونی و دشمن شکن مردم در راهپیمایی اربعین حسینی عنوان کرد:حضور میلیونی اقشار و گروه های متعدد مردم از جوامع اسلامی و حتی کشورهای غربی همچون انگلستان، کانادا و غیره موید عمق نفوذ پیام عاشورا در اذهان، افکار و قلوب مردم آزادی طلب و آزادیخواه جهان است که شوق و شیفتگی به اهل بیت(ع)، آن ها را رهسپار بین الحرمین می کند.

وی در ادامه و در تشریح برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته بسیج در شهرستان ملارد گفت:سرکشی و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از نخبگان قرآنی، ورزشی و علمی، برگزاری جلسات نهضت روشنگری، همایش تجلیل از بسیجیان نمونه، شب شعر و خاطره، اجرای مسابقات ورزشی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، گلباران مزار پاک و مطهر شهدا و...از نمونه برنامه هایی است که در این ایام اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رضایی با اشاره به این نکته که محرومیت زدایی در روستاها از اولویت های مهم بسیج بوده که با جدیت دنبال می شود، گفت:یکی دیگر از دستورکارهای سپاه شهرستان ملارد به محرومیت زدایی از روستاهایی معطوف می شود که با هدفگذاری سپاه سید الشهدا استان تهران بر اساس چارچوبی مشخص و مدون عملیاتی می شود.

وی افزود:در همین راستا، بازسازی مساجد و احداث غسالخانه از نمونه طرح هایی است که پیش از این محقق شد و در آینده نیز شاهد بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای قَمِشلو خواهیم بود که بر اساس برنامه ریزی زمان بندی شده، همزمان با سالروز میلاد رسول اکرم(ص) بصورت رسمی افتتاح خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان ملارد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص رویکرد و برنامه سپاه برای مقابله با فساد اداری در این شهرستان عنوان کرد:اساسا رویکرد سپاه در شهرستان ها بیشتر مبتنی بر فرهنگ سازی و پیگیری امور در قالب ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

رضایی با اشاره به این نکته که مجموع سپاه آماده همکاری با نهادها و ارگان های مختلف شهرستانی است، گفت: در صورت نیاز و اعلام دستگاه های مسئول در بُعد عملیاتی نیز سپاه شهرستان ملارد ظرفیت و قابلیت ورود به این عرصه را دارا است اما در حال حاضر نیازی به این امر احساس نمی شود و دیگر دستگاه ها و نهادهای بازرسی، انتظامی و قضایی موارد لازم را لحاظ می کنند و در صورت بروز تخلفات، اقدامات در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص، اِعمال و اجرایی خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان ملارد در خاتمه یادآور شد:مقابله با فساد از دیرباز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و خوشبختانه حساسیت های کافی از سوی ارکان نظام در این خصوص وجود دارد و ما نیز به نوبه خود در شهرستان اقدامات فرهنگی مربوطه را در این خصوص پیگیری خواهیم کرد.