سرلشکر الساعدی: گزارش شما کذب است/در ۴ کیلومتری مرکز موصل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، سرلشگر عبدالوهاب الساعدی معاون فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در پی گزارش غیرواقع بینانه روزنامه القدس العربی مبنی بر فرار نظامیان عراقی ضمن تکذیب این گزارش اعلام کرد: هیچ مورد فرار نه در میان سربازان و نه افسران وجود ندارد و گزارش روزنامه القدس العربی جعلی و کذب محض است.

وی افزود: نیروهای امنیتی بر منطقه الزهور مسلط هستند و به چهار کیلومتری مرکز موصل رسیده اند و میان نیروها و منطقه القائد در مرکز شهر فقط یک خیابان فاصله است.

الساعدی تاکید کرد: پس از آزاد سازی محله های المعلمین، المحاربین، العلماء و التحریر به شکل کامل فاصله تا مرکز موصل اندک است.

وی بیان کرد: نیروها از حملات هوایی به مناطقی که غیرنظامیان در آن قرار دارند خودداری می کنند حملاتی که صورت می گیرد کاملا دقیق و اهداف داعش را نشانه می گیرد.

شایان ذکر است که پس از گزارش موهن روزنامه سعودی الشرق الاوسط علیه شعائر مقدس در کربلا و زنان عراقی، روزنامه القدس العربی چاپ لندن وابسته به آل سعود در گزارشی ضد ارتش عراق از دستاورهای داعش در موصل و فرار نظامیان عراقی و متحمل شدن تلفات و خسارات سنگین به دروغ خبر داده بود.