طرح «یک ساعت با محیط بان» در مدارس آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، قریشی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی در بین دانش آموزان و آشنایی با وظایف محیط بانی و شناخت مناطق تحت مدیریت استان برشمرد.

وی ادامه داد:نظر به اهمیت آگاه سازی جوامع محلی و حاشیه نشینان مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ضرورت جلب مشارکت آنها در حفاظت آگاهانه و خردمندانه از محیط زیست این مرز و بوم این اداره در نظر دارد برای اولین بار طرح مذکور را در روستاهای منطقه حفاظت شده مراکان (به عنوان اولین منطقه حفاظت شده کشور) به اجرا در آورد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: طی برنامه ریزیهای صورت گرفته سایر مناطق تحت مدیریت استان نیز با همکاری اداره کل آموزش وپرورش به تدریج تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.

قریشی افزود: افتتاحیه این طرح در ۲ آذرماه با حضور مدیران ادارات کل حفاظت محیط زیست وآموزش وپروش استان وسایر مدیران محلی در مدرسه روستای مراکان برگزار خواهد شد.