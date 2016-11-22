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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۲

استاندار اردبیل:

مدیریت مشارکتی در احیای منابع آبی اردبیل به کار گرفته شود

مدیریت مشارکتی در احیای منابع آبی اردبیل به کار گرفته شود

اردبیل – استاندار اردبیل به ضرورت کاربست مدیریت مشارکتی در احیای منابع آبی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه سه سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و اداره برق در مدیریت منابع آبی برنامه‌های متعدد اجرا می‌کنند اما نباید از ظرفیت مشارکت عمومی غفلت کرد.

وی افزود: در کنار ایده‌هایی مانند کشت محصولات با مصرف آبی کم، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند لازم است مدیریت مشارکتی به کار گرفته شده و مردم خود قانع شوند که اضافه برداشت به زیان همه تمام می‌شود.

رئیس شورای حفاظت منابع آبی استان تأکید کرد: تقویت روحیه قانون‌گرایی و جلب مشارکت عمومی ضرورت حفاظت از منابع آبی است و در این خصوص باید از توانمندی نهادهای مختلف از جمله صداوسیما، مدارس و دانشگاه‌ها استفاده کرد.

خدابخش با اشاره به پیگیری اعتبارات احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی استان افزود: در مقابل این اقدامات آنچه تأثیرات قابل‌توجه می‌تواند به دنبال داشته باشد، مدیریت مشارکتی است.

استاندار اردبیل متذکر شد: در واقع باید در افکار عمومی نهادینه شود که اضافه برداشت پایمال شدن حقوق دیگری است و نتایج نامطلوبی به دنبال دارد.

وی همچنین در خصوص درخواست آب منطقه‌ای استان برای جمع‌آوری موتورپمپ‌های برخی ساختمان‌ها در سطح شهر افزود: این جمع‌آوری باید در اولین فرصت انجام شود.

کد مطلب 3831563
محمد میرزایی ناطق

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