مدیریت مشارکتی در احیای منابع آبی اردبیل به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه سه سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و اداره برق در مدیریت منابع آبی برنامه‌های متعدد اجرا می‌کنند اما نباید از ظرفیت مشارکت عمومی غفلت کرد.

وی افزود: در کنار ایده‌هایی مانند کشت محصولات با مصرف آبی کم، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند لازم است مدیریت مشارکتی به کار گرفته شده و مردم خود قانع شوند که اضافه برداشت به زیان همه تمام می‌شود.

رئیس شورای حفاظت منابع آبی استان تأکید کرد: تقویت روحیه قانون‌گرایی و جلب مشارکت عمومی ضرورت حفاظت از منابع آبی است و در این خصوص باید از توانمندی نهادهای مختلف از جمله صداوسیما، مدارس و دانشگاه‌ها استفاده کرد.

خدابخش با اشاره به پیگیری اعتبارات احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی استان افزود: در مقابل این اقدامات آنچه تأثیرات قابل‌توجه می‌تواند به دنبال داشته باشد، مدیریت مشارکتی است.

استاندار اردبیل متذکر شد: در واقع باید در افکار عمومی نهادینه شود که اضافه برداشت پایمال شدن حقوق دیگری است و نتایج نامطلوبی به دنبال دارد.

وی همچنین در خصوص درخواست آب منطقه‌ای استان برای جمع‌آوری موتورپمپ‌های برخی ساختمان‌ها در سطح شهر افزود: این جمع‌آوری باید در اولین فرصت انجام شود.