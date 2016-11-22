۱۰درصد مواد اولیه شیمیایی کشور در چهارمحال وبختیاری تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سید نعیم امامی افزود: هم اکنون ۱۷ واحد تولید مواد اولیه صنایع شیمیایی با سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان در حال ساخت است که تا پایان امسال و سال آینده بهره برداری می شوند.

وی گفت: با بهره برداری از این واحدهای صنعتی حدود ۹۰۰ شغل مستقیم در این استان ایجاد می شود.

امامی افزود: واحدهای درحال ساخت، مواد اولیه صنایع رنگ سازی، لاستیک سازی و کودهای کشاورزی را تولید خواهند کرد.