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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۰درصد مواد اولیه شیمیایی کشور در چهارمحال وبختیاری تولید می شود

۱۰درصد مواد اولیه شیمیایی کشور در چهارمحال وبختیاری تولید می شود

شهرکرد- مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با ۳۵ واحد فعال، قطب تولید صنایع شیمیایی فلات مرکزی کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سید نعیم امامی افزود: هم اکنون ۱۷ واحد تولید مواد اولیه صنایع شیمیایی با سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان در حال ساخت است که تا پایان امسال و سال آینده بهره برداری می شوند.

وی گفت: با بهره برداری از این واحدهای صنعتی حدود ۹۰۰ شغل مستقیم در این استان ایجاد می شود.

امامی افزود: واحدهای درحال ساخت، مواد اولیه صنایع رنگ سازی، لاستیک سازی و کودهای کشاورزی را تولید خواهند کرد.

امامی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد اکسید روی و ۷۰ درصد نیترات پتاسیم کشور در شهرک صنعتی شهرکرد تولید می شود.

کد مطلب 3831564

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