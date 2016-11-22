به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثابت ایده پرداز و دبیر کشوری طرح جنگلانه شامگاه سه شنبه در تشریح تاریخچه این برنامه در نشست خبری گفت: برنامه جنگلانه پروژه ای است که به مناسبت دهه تنوع زیستی طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ توسط خانه فرهنگ بوم گردان طراحی شد.

وی افزود: در عین حالیکه این ایده در دشت برم فارس انجام میشد از سال ۹۳ پروژه شکل و سبک ملی به خودش گرفت.

دبیر پروژه جنگلانه افزود: بحث آتش سوزی و تخریب جنگلها، بحث جاده کشی ها و مباحثی مانند فرسایش خاک که معضلات زیادی به وجود آورده طی این سالها به حض وقوع جامعه را فرا می گیرد اما بعداز مدتی به فراموشی سپرده می شود به خصوص وقتی وارد ترسالی می شویم و با توجه به گذشت زمان از حادثه، موضوع فراموش می شود تا سال بعد که دوباره جامعه دچار این دسته از مشکلات شود. فغ

وی با اشاره به اینکه تمام مسائل زیست محیطی در پیوند بهم قرار دارند، افزود: آلودگی هوا، گرد و غبار و از دست دادن جنگلها همگی بهم ربط دارند و باید گفت نمی توان مشکل گرد و غبار را حل کنیم بدون اینکه احیای جنگلها دنبال نشود و یا اینکه نمی توان منابع آب زیرزمینی را بدون احیای آبخوان داری انجام داد و یا بدون اینکه جنگلها را احیاء کنیم پس اینها بهم مرتبط هستند.

این فعال محیط زیستی افزود: همه اینها باید به شکلی آگاهی رسانی شود به بیان دیگر به اندازه کافی آگاهی در جامعه در مورد گونه های جنگلی و تنوع زیستی کشور وجود ندار، مردم بنه، کیهم و بلوط را نمی شناسند و تصور می کنند این تنوع زیستی از قبل بوده اند و بازهم در آینده وجود خواهنداشت.

وی با اشاره به اینکه اولین گام برای عبور از مسائل زیست محیطی و مشکلات پیرامونی محیط زست این است که این آگاهی اتفاق بیافتد، افزود: برای اینکه چیزی را دوست داشته باشیم باید شناختی از این مسئله داشته باشیم و برای اینکه این شناخت به وجود بیاید «جنگلانه» را برنامه ریزی کردیم و بر اساس تجربه چند ساله ای که بروی روی گونه های جنگلی کسب کرده بودیم تصمیم بر این شد این تجربه را با استانهای دیگر به اشتراک بگذاریم تا تمام استانها به این برنامه مهم بپیوندند.

دبیر کشوری طرح جنگلانه گفت: سال ۹۳ تعداد۱۴ استان همراه شدند با حضور ۸۶۰ نفر در استان فارس بیشترین سطح مشارکت را به وجودآودریم و از ۲۹ شهرستانی که در سطح استان هستند کل استان درگیر این فعالیت شدند و فقط فسا نتوانست برنامه را اجرا کند.

وی افزود: در ادامه راه استانهای کرمانشاه، کردستان، سمنان و.. با مشارکتهای خیلی بالا برنامه را انجام دادند و کرمانشاه بعد از فارس بیشترین مشارکت را داشت.

ثابت ادامه داد: در سال دوم جنگلانه ۱۴ استان به ۲۸ استان افزایش یافت و طی آن ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر در کشور و ۲۵۰ تشکل غیر دولتی در برنامه شرکت کردند که غیر از این تشکلها بسیاری از آحاد جامعه نیز داوطلبانه شرکت کردند.

وی با اشاره به فعالیتی که در طرح جنگلانه انجام می شود نیز گفت: تمرکز در این طرح به سمت بذرکاری است که به صورت سنتی کار احیای جنگلها و مراتع انجام میشده است.

این فعال زیست محیطی بیان کرد: بر این اساس مقدار معینی بذر در خاک ایجاد می شود که با شرایط آب و هوایی خودش می توانست مواد غذایی مورد نیاز را تامین کند و تبدیل به نهال شود البته یه بحث دیگری هست به نام نهال کاری که روش خوبی است اما جنگلانه به بحث نهال کاری نمی پردازد زیرا اول اینکه بودجه و هزینه سنگینی لازم دارد و لازم است اول گوده ای در زمین زده بشود که در شیبهای تند و مناطق صعبالبعور نیاز به دستگاه های مخصوص دارد و بعد از کاشت نهال نیز احتیاج به آبیاری دارد اما بذرکاری از عهده تمام شهروندان بر می آید.

وی گفت: مثلا یک شهروند می تواند هزاردانه بذر بکارد و بر اساس تجربه ما معادل ۸۰ درصد بذرها تبدیل به جوانه شود، اگر حتی در بدترین حالت ۱۰ درصد بذرها به جوانه شوند کار بزرگی انجام داده ایم.

وی با اشاره به لزوم مشارکتهای مردمی برای احیای جنگلها و ارتقای سطح زیست محیط پیرامونی عنوان کرد: می طلبد که همه افراد جامعه دخالت کنند که حداقل دخالت رانیز در اکوسیستم داشته باشد، مثلا ما جنگل می کاریم و گونه های غیر مرتبط و غیر بومی را در آن استفاده می کنیم که یا آب بر است مثل کاکتوس و کاج و یا بومی ایران نیستند و کاربری اقتصادی نمی تواند ایجاد کنند.

دبیر کشوری طرح جنگلانه با بیان اینکه با بالابردن سطح آگاهی و احیاء گردن فرهنگ یاری گری که فرهنگ دیرینه مردم ایران هست جنگلها را می توانیم احیا کنیم، افزود: ازاین فرهنگ یاری گری در حوزه های اجماعی فاصله گرفتیم که تاثیرات زیادی بر روابط ما دارد و این یکی دیگر از اهداف جنگلانه است به بیان دیگر تمام کسانی که در جنگلانه شرکت کردند دقیقا همین تصور را دارند و معتقد به فرهنگ یاری گری هستند و به کار مشارکتی توجه می کنند.

ثابت ادامه داد: این اتفاق باعث شده که جنگلانه بدون هیچ پیشتوانه مالی و کمکی چه از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و طرفا با اتکا به توان اعضای خودش و کسانی که اعتقاد به کار مشارکتی و گروهی دارندرقم بخورد و به اعتقاد متولیان دولتی مرتبط با این حوزه، اگر این کار را دولت می خواست انجام بدهد باید میلیاردها تومان هزینه می کرد و شاید مردم هم چندان پای کار نمی آمدند و بیشتر یه کار نمایشی می شد اما طبق اسناد و مستندات و گزارشهایی که از تمام کشور وجود دارد از کوچک و بزرگ با اشتیاق این پروژه را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه ما باید خودمان به عنوان شهروند و یا روستایی دست به کار شویم، به بیان دیگر باید این کار در دل مردم این اتفاق بیافتد، افزود: اگر غیر از این باشد بین ۲۰ تا ۵۰ سال آینده ایران بیابان می شود که قابلیت سکونت نخواهد داشت و این فشار را روی قشر متوسط وارد خواهد آورد.

این فعال زیست محیطی گفت: باید این فعالیتها را نشر بدهیم ، تا کی از دولت و یا متولیان دولتی انتقاد کنیم و تاثیری هم نداشته باشد بلکه این چیزی نیست که به دولتها ارتباط داشته باشد، این حل شدن مشکل باید توسط مردم اتفاق بیافتد، اگر به هر دلیلی مردم نتوانستند نقش خودشان را پیدا کنند الان دیگر می توانیم نقش خودمان را ایفا کنیم.

وی با ذکر مثالی در مورد کشاورزی و استفاده از منابع آبی کشور بیان کرد: کشاورزان ما برنج را به چه قیمتی می کارند؟ به قیمت تشنگی و تمام شدن آب شرب، این آبهایی که داریم استفاده می کنیم فصیلی هستند که گنجینه های کشور محسوب می شوند و ما داریم تمام سفره های آب زیرزمینی را از بین می بریم.

ثابت ادامه داد: در کشوری که منابع زیستی را نتواند تامین کند شرایط زیست به خطر می افتد، این سیل مهاجرت و جنگ آبی که شروع شده ناشی از مشکلات تامین منابع زیستی است.

وی گفت: به جای فکر کردن به پروژه های نظیر انتقال آب از خزر و خلیج فارس که پسماندهای وحشتناکی دارد مثل نمک دارد باید بتواینم پروژه های ی مثل جنگلانه را که با مشارکت مردم انجام می شود توسعه یابد.

وی گفت: باقیمانده نمگی که از شیرین کردن آب دریا می ماند و ناچارا باید در دریا ریخته شود درصد شوری آب را افزایش داده و زیستمندان را از بین می برد.

این طراح برنامه جنگلانه گفت: ما از نظر مالی تقاضایی مبنی بر اینکه کمک ریالی به جنگلانه بشود نداشتیم، سازمان جنگلها در این پروژه مشاوره فنی به ما می دهند و گفتگوها و جلسات بسیار زیادی انجام می دهیم و کمکهای معنوی و حمایتهای معنوی را از منابع طبیعی می گیریم.

وی با اشاره به انتقاداتی که از این طرح شده نیز بیان کرد: در فارس تاثیر این طرح نشان می دهد برنامه بیشتر از حد توقعمان کارایی داشته است، خیلی ها معتقدند که بذرکاری به جایی نمی رسد و خیلی حرفهایی می زنند که اساس علمی ندارد اما ما کاری کردیم و به ثمر نشست مثلا هم در منطقه ای با میانگین ۵۰ میلی متر بارندگی بذرکاری کردیم هم جایی با ۱۵۰۰میلی متر بارندگی این فعالیت انجام شد و در هر دو منطقه بذر به نهال رسید.

وی با اشاره به مسائل مالکیتی جنگل پس از احیا نیز بیان کرد: رویکردمان در بحث مالکیت جنگلهای احیا شده، مشارکتی عمل کردن است، اگر من نوعی شخصا احیا کنم این زمینه فکری پیش می آید که پس فردا جنگل متعلق به من است اما وقتی در یک عرصه ای صدها نفر کاری انجام میدهند هیچکس چنین تصوری نمی کند اما در عین حال کار را به سازمان جنگلها سپرده ایم که آنها عرصه را مشخص و بذر را تعیین کنند و کار اجرایی را ما انجام بدهیم.

در ادامه جلسه امیرپاشا کنکاش عضو انجمن نیز درباره فعالیتهای آموزشی انجمن نیز بیان کرد: فعالیتهایی آموزشی ما بر این روی این مسائل است که مثلا گونه های مختلف اینکه چه رویشگاهی می پسندند، چه خاکی دارند و ساده ترین روش تکثیر آنها چیست که با مشورت کارشناسان منابع طبیعی تهیه می شوند.

وی گفت: روشهای مختلف را می شنویم و در نهایت یکی دو روش که قابل استفاده برای همه مردم باشد در کتابچه ای درج شده و به مرور در طول طرح اجرای جنگلانه به تمام استانها ای میل می شود که به صورت فابل پی دی اف است.

در ادامه ملیحه ثابت دبیر دبیرخانه دائمی طرح جنگلانه و هماهنگ کننده استانی طرح نیز به بیان جزئیات و دستاوردهای برنامه پرداخت و گفت: در سال ۹۳ حدود ۲۱۰۰ نفر در کل کشور در ۱۴ استان فعالیت را دنبال کردند که وسعت برنامه نیز ۱۶۱ هکتار بذرکاری بود، در سال ۹۴ شد هشت هزار ۳۰۰ نفر در یک هزار و ۸۰ هکتاره در ۲۶ استان فعالیت را دنبال کردند که درمجموع هر دو سال کارکرد ۲۸ استان بیش از ۱۰ زهرا و ۴۰۰ نفر و یک هزار و ۲۴۱ هکتار بوده است.

وی بیان کرد: در سال ۹۵ برنامه جنگلانه ۱۹ آذر به مناسبت روزجهانی کوهستان همزمان در سراسر کشور کلید خواهد خورد که از یک هفته قبل و بعد امکان پیوستند به طرح وجود دارد که طی آن ۲۸ استان مشارکت خواهند کرد.