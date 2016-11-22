به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، سید امید خلیل زاده در خصوص میزان عملیات واکسیناسیون انجام گرفته بر روی دامهای شهرستان ارومیه، گفت: برنامه واکسیناسیون دام ها به صورت مستمر در این شهرستان ادامه دارد.

وی در زمینه بیماریهای مشترک انسان و دام افزود: درهفت ماهه سال جاری، بالغ بر ۴۷۰ هزار راس دام بر علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام از قبیل بروسلوز(تب مالت) - هاری و شاربن واکسینه شده است.

خلیل زاده در ادامه سخنان خود افزود: بیش از ۹۲۰ هزار راس دام نیز بر علیه سایر بیماریهای دامی واکسینه شده است.

شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه، عهده دار واکسیناسیون ۶۲۵ روستا در حومه خود است.