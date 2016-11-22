به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز کریمی فر در سخنانی با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره ۹۰۷ شهید دانش آموز و ۱۸۷شهید فرهنگی اظهار داشت: مهمترین رسالت بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان در عصر کنونی جهاد علمی است.

وی با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار دانش آموز بسیجی و ۱۷ هزار فرهنگی بسیجی در آموزش و پرورش لرستان افزود: این ظرفیت عظیم باید ما را به ارتقای کیفیت آموزش و توسعه عدالت آموزشی نزدیک تر کند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: هفته بسیج مترادف با نام دلیر مردانی بوده که عطر وجودشان عالمی را پرفروغ و مصفی می کند.

کریمی فر بسیج را تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه با استکبارگران نامید و افزود: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس به دور از وسوسه های دنیا و بی رغبت به جاذبه های زندگی در سایه ایمان خالص و عمل صالح جامه جهاد بر تن کردند و در صف مجاهدان فی سبیل الله قرار گرفتند و از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام توان محافظت کردند.

وی بیان داشت: بسیجیان در هر مقطعی از زمان به انجام تکلیف و رسالت انقلابی خود می اندیشند و همان بسیجیان دیروزی که در لباس رزمندگی از کیان میهن دفاع کردند امروز در لباس دانشمندان هسته ای فناوری صلح آمیز هسته ای را برای عزت و اقتدار کشور دنبال می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه تاکید کرد: بسیج نسیم دلنواز دشت یقین بوده که شمیم روح انگیز شجاعت و عطر جان بخش شهامت و فرهنگ پویایی شهادت را به آسمان دلهای عاشق پراکنده می کند.

کریمی فر تاکید کرد: تفکر بسیج خود به تنهایی فرهنگی است که استقلال، آزادی، کرامت و شرافت را برای کشور به ارمغان می آورد.

وی در ادامه به تلاشهای علمی بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج در عرصه های علمی و پژوهشی دوشادوش آموزش و پرورش در طرح آیه های تمدن و جهاد علمی تلاش می کند تا دانش آموزان نخبه و مستعد را در اعتلای علمی و پژوهشی یاری رساند.