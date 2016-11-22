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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

دو محموله البسه قاچاق در استان مرکزی توقیف شد

دو محموله البسه قاچاق در استان مرکزی توقیف شد

اراک- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: دو محموله البسه قاچاق شامل یک هزار و ۵۴۵ دست لباس، در عملیات پلیس شهرستان های اراک و دلیجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت: در تداوم برنامه های عملیاتی قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در استان، روز گذشته در دو عملیات در شهرستان های اراک و دلیجان، دو محموله قاچاق متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: این دو محموله شامل یک هزار و ۵۴۵ دست البسه قاچاق بود که توسط دو دستگاه خودروی سواری حمل می شد.

حسینی ارزش محموله های کشف شده را حدود ۳۱۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت:‌ در این دو عملیات سرنشینان هر دو دستگاه خودروی سواری توسط پلیس دستگیر و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3831572

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