دو محموله البسه قاچاق در استان مرکزی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت: در تداوم برنامه های عملیاتی قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در استان، روز گذشته در دو عملیات در شهرستان های اراک و دلیجان، دو محموله قاچاق متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: این دو محموله شامل یک هزار و ۵۴۵ دست البسه قاچاق بود که توسط دو دستگاه خودروی سواری حمل می شد.

حسینی ارزش محموله های کشف شده را حدود ۳۱۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت:‌ در این دو عملیات سرنشینان هر دو دستگاه خودروی سواری توسط پلیس دستگیر و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.