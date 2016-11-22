۱۱ شهید گمنام به استان فارس باز می گردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین خسروی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این شهیدان در ابتدای هفته آینده به مهمانی مردم استان فارس می آیند و تا روز سه شنبه مردم استان فرصت دارند آنان را در آغوش داشته باشند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس گفت: تا کنون استان فارس میزبان ۳۰۱ شهید در ۸۸ مرقد الشهدا بوده است و با اضافه شدن این ۱۱ شهید به جمع آنان ، این عدد به ۳۱۲ شهید در ۹۴ یادمان افزایش خواهد یافت.

سرهنگ خسروی گفت: مهمانی شهدای گمنام رأس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه در فرودگاه شیراز آغاز خواهد شد و سپس مردم شیراز میزبان آنان خواهند بود و از آنان به خوبی استقبال خواهند کرد.

وی افزود: این میهمانی تا روز سه شنبه در شهرستان های سروستان، فسا، بوانات و داراب ادامه خواهد یافت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس تصریح کرد: به مناسبت ورود شهیدان گمنام، برنامه های مختلفی برای شب وداع مردم استان پیش بینی شده است اما در شیراز شهدای گمنام در هشت نقطه از شهر، میهمان مردم شیراز خواهند بود و عاشقان ولایت با آنان وداع خواهند کرد.

سرهنگ خسروی گفت: این شهدا از مناطق صعب العبور جستجو شده اند که دسترسی به آنها دشوار بوده است و نیاز به مین زدایی و رفع موانع وجود داشته است.

وی گفت: در زمان رژیم بعث عراق دسترسی به شهدای گمنام بسیار دشوار بود، اما با روی کار آمدن حکومت جدید دسترسی به شهدای گمنام آسان تر شده است اما هنوز پنج هزار شهید گمنام ایران اسلامی در میان انبوهی از مین خوابیده اند و چشم انتظار دستانی هستند تا آنان را به آغوش خانواده و میهن خود برگرداند اما موانعی در سر راه بازگشت آنان وجود دارد که ما همواره در صدد رفع آنها هستیم.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای بهره برداری فرهنگی شایسته از این پرچم های گمنام صورت گرفته است، گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام، بهره برداری فرهنگی از این پیام آوران حقیقت است و به فرموده رهبری حضور یکایک شهدای گمنام در کشور مملو از خیر و برکت است و یادمان شهدای گمنام همواره محلی برای عشق بازی دلسوختگان راه دوست بوده است، اما ما باید تلاش کنیم که قبور شهدای گمنام محلی برای دلدادگی تمامی جوانان ایران اسلامی باشد.

وی گفت: برای تدوین زندگینامه و خاطرات شهدا فعالیت های زیادی صورت گرفته است، اما هنوز واژه های زیادی هستند که بر روی کاغذ نقش نبسته اند، واژه هایی که هریک می تواند انسانی را از ظلمت رهایی بخشد و ما باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

وی افزود: در سال جاری ۲۲ جلد کتاب با موضوع شهدا به چاپ رسیده است و تعدادی دیگر هم در نوبت چاپ است.