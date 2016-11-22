برودت هوا در شهرهای اردبیل ادامه دارد/دمای زیر صفر در ۸ شهر

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سیستم هوای سرد همچنان در مناطق مختلف استان فعالیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته نیز سرمای قابل‌توجهی را در اغلب مناطق موجب شود.

وی افزود: در حال حاضر به غیر از پارس‌آباد با صفر درجه و بیله سوار با یک درجه بالای صفر دمای هوای مابقی شهرها زیر صفر بوده و سردترین شهرها شامل خلخال، سرعین و نمین ۹ درجه زیر صفر است.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: دمای هوای مرکز استان هفت درجه زیر صفر، مشگین شهر هشت درجه زیر صفر، گرمی سه درجه زیر صفر، نیر هشت درجه زیر صفر و کوثر نیز شش درجه زیر صفر است.

دولتی مهر با تأکید به اینکه سامانه هوای سرد تا روز پنج‌شنبه در آسمان استان باقی است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در روز چهارشنبه دمای هوا از مقادیر ذکر شده نیز کاهش یافته و هوا سردتر شود.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده نشان می‌دهد دمای هوای اردبیل به منفی ۱۰، پارس‌آباد به منفی یک، مشگین شهر به منفی ۹، گرمی به منفی پنج و خلخال به منفی ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: دمای هوای فرودگاه اردبیل به منفی ۱۲، بیله سوار به منفی یک، سرعین به منفی ۱۱، نمین به منفی ۱۰، نیر به منفی ۱۱ و کوثر به منفی هشت درجه خواهد رسید.