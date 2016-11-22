محدودیت های ترافیکی در ایلام برداشته شد

سرهنگ محسن ناصری به خبرنگار مهر گفت: جاده ایلام به مهران از ساعت شش امروز به روال سابق بازگشته و دوطرفه شده است.

وی افزود: این جاده از انتهای هفته گذشته با توجه به حجم زوار برگشتی از آیین های اربعین حسینی به منظور سهولت در تردد اتوبوس های منتقل کننده زایران از سمت مهران به ایلام یک طرفه شده بود که با توجه به اینکه بخش اعظم زایران وارد کشور شده اند این طرح لغو شده است.

وی یادآور شد: اجرای این طرح در کاهش بار ترافیکی و سهولت در تردد اتوبوس ها بسیار تاثیرگذار بود.

سرهنگ ناصری تاکید کرد: در مدت اجرای این طرح جاده ملکشاهی به مهران به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده بود.

وی اضافه کرد: همچنین از صبح امروز جاده سرابله به حمیل نیز که یک طرفه شده بود به روال سابق بازگشته و دوطرفه شد.