وقوع سرقت در ساوه نسبت به سال گذشته ۳۲درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی گفت: با فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی ساوه و مشارکت شهروندان در انجام اقدامات پیشگیرانه و توجه به توصیه‌های پلیس، میزان وقوع سرقت ‌ها در سطح شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: با تقویت گشت‌ های انتظامی در مناطق مختلف شهری ، روستایی، کنترل سارقان سابقه ‌دار و مشارکت شهروندان در حوزه امنیت اجتماعی سعی شده محیطی امن و به دور از هرگونه ناهنجاری برای آحاد مردم فراهم شود.

اسدی استفاده از پلیس ‌های افتخاری، نگهبانان محله و مشارکت شوراهای معتمد پلیس را یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در کاهش سرقت در این شهرستان دانست و بر برنامه‌ریزی پلیس در افزایش مشارکت عمومی به منظور ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با قدردانی از همکاری سایر دستگاه‌ های امدادی و مشارکت مردم با پلیس در تمامی طول سال به ‌ویژه ایام تعطیلات افزود: همدلی و مشارکت دستگاه ‌های دولتی و غیردولتی تأثیر به سزایی در کاهش وقوع سرقت در این شهرستان داشته است.