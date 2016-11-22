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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه:

وقوع سرقت در ساوه نسبت به سال گذشته ۳۲درصد کاهش یافت

وقوع سرقت در ساوه نسبت به سال گذشته ۳۲درصد کاهش یافت

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از کاهش ۳۲درصدی وقوع انواع سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی گفت: با فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی ساوه و مشارکت شهروندان در انجام اقدامات پیشگیرانه و توجه به توصیه‌های پلیس، میزان وقوع سرقت ‌ها در سطح شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: با تقویت گشت‌ های انتظامی در مناطق مختلف شهری ، روستایی، کنترل سارقان سابقه ‌دار و مشارکت شهروندان در حوزه امنیت اجتماعی سعی شده محیطی امن و به دور از هرگونه ناهنجاری برای آحاد مردم فراهم شود.

اسدی استفاده از پلیس ‌های افتخاری، نگهبانان محله و مشارکت شوراهای معتمد پلیس را یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در کاهش سرقت در این شهرستان دانست و بر برنامه‌ریزی پلیس در افزایش مشارکت عمومی به منظور ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با قدردانی از همکاری سایر دستگاه‌ های امدادی و مشارکت مردم با پلیس در تمامی طول سال به ‌ویژه ایام تعطیلات افزود: همدلی و مشارکت دستگاه ‌های دولتی و غیردولتی تأثیر به سزایی در کاهش وقوع سرقت در این شهرستان داشته است.

کد مطلب 3831582

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