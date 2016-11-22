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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

طرح دادرس در مدارس چالدران اجرا می شود

طرح دادرس در مدارس چالدران اجرا می شود

ارومیه – پنج هزار ۵۲۶ نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان چالدران با کمک های اولیه و امدادی آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال احمر چالدران در این خصوص گفت: اجرای طرح دادرس در مدارس با شعار دانش آموز آماده برای روزهای سخت است.

حسن زاده اضافه کرد: از ابتدای اجرای این طرح که از ۵ سال پیش شروع شده تا کنون پنج هزار ۵۲۶ نفر دانش آموز آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و تا پایان سالجاری نیز یک هزار ۶۰۰ نفر دانش آموز آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر چالدران اضافه کرد: در این دوره آموزشی دانش آموزان با نحوه کنترل و ارزیابی علایم حیاتی، ماساژ قلبی، آتل بندی، پانسمان، بانداژونحوه پناهگیری و اسکان اضطراری آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

در حال حاضر ۲۳ تیم امداد و نجات در مدارس این شهرستان ساماندهی شده اند که این تعداد تیم تا پایان سالجاری به ۳۰ تیم افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3831584

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