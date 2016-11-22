روستای «عین الحصان الجنوبیه» آزاد شد/ محور جنوبی موصل پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، دستاوردهای نیروهای عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل همچنان ادامه دارد.

در همین راستا نیروهای حشدالشعبی موفق شدند روستای «عین الحصان الجنوبیه» واقع در غرب موصل را آزاد کنند.

نیروهای پلیس اتحادیه نیز اعلام کردند که روند پاکسازی محور جنوبی موصل تکمیل شد و زندگی عادی به این مناطق بازگشت.

نیروهای حشدالشعبی عراق همچنین به نزدیک خیابان اصلی که تلعفر را به سنجار متصل می کند، رسیده اند.

گفتنی است، نیروهای عراقی پیش از این روستای الشریعه الشمالیه را نیز آزاد کردند.