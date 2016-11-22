حجم منابع آبی سدهای اردبیل افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان اردبیل تصریح کرد: حجم منابع سدهای استان در وضعیت فعلی ۴۷۷ میلیون مترمکعب است در حالی که در سال گذشته در چنین ایامی حجم منابع ۴۶۹ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: ورودی سدهای استان در سال جاری با افزایش همراه است و در وضعیتی که ورودی سدها در سال گذشته ۴۸۳ میلیون مترمکعب بود امسال به ۴۹۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان متذکر شد: میزان بارش در سال زراعی ۹۵-۹۶، ۷۱.۶ میلی‌متر است که در مقایسه با میزان بارش سال زراعی گذشته با ۱۲۰.۳ میلی‌متر کاهش ۴۰.۴ میلی‌متری را نشان می دهد.

به گفته نجفیان میزان بارش متوسط بلند مدت نیز ۶۷.۸ میلی‌متر است که به نسبت بارش بلند مدت شاهد افزایش بارش به میزان ۵.۶ میلی‌متر هستیم.

وی افزود: در مجموع علی‌رغم محدودیت منابع آبی در تأمین آب شرب و کشاورزی کمبودی نداشتیم و ذخیره سازی منابع آبی به حدی انجام شد که نیازها سریعا تأمین شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان با تأکید به وضعیت بحرانی منابع آبی دشت اردبیل بیان داشت: احیای این دشت به صورت منطقه‌ای دیده می‌شود و در جلسات مجزایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی متذکر شد: در مرکز استان اردبیل نیز علی‌رغم محدودیت منابع دشت اردبیل و تنش‌های آبی نیازها تأمین شده و لازم است منابع جدیدی که برای شرب پیش‌بینی شده به قطعیت رسیده و مورد استفاده قرار گیرد.