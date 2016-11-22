نمایشگاه مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منتظمی عصر سه شنبه در جریان دیدار با سرکنسول جمهوری آذربایجان در ارومیه اظهارداشت: آذربایجان غربی با برخورداری از ظرفیت فوق العاده ای همچون منطقه آزاد ماکو در مجاورت جمهوری آذربایجان آمادگی پذیرای هیئتهای تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاران این کشور را دارد.

وی با بیان اینکه همچنان که سال گذشته نمایشگاه مشترکی بین ایران و آذربایجان در نخجوان برگزار شد و امسال نیز این نمایشگاه مجدداً برپا می‌شود عنوان کرد: برپایی چنین نمایشگاههایی زمینه ساز توسعه سطح روابط به خصوص در بخش اقتصادی است.

منتظمی با ابراز امیدواری برای ارتقاء روابط بین ایران و آذربایجان اظهار داشت: همسایگی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران و مسلمان بودن دو کشور و وجود مشترکات فرهنگی بسیار در نوع خود بی نظیر است بنابراین امیدواریم دومین دوره مأموریت شما در ایران به عنوان سرکنسول با موفقیت روزافزون همراه باشد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود از ظرفیتها و فرصتهای فراوان موجود بین دو کشور بیش از پیش و به بهترین شکل استفاده شود و به واسطه آن شاهد افزایش رفت و آمدها و ارتقاء روابط اقتصادی دو کشور و ازدیاد تعاملات تجار ایرانی و آذربایجانی باشیم.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه با اشاره به آشنایی دیرین مقامات جمهوری آذربایجان با شخصیت استاندار آذربایجان غربی افزود: تاریخ سفر قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی به جمهوری آذربایجان از طرف ایران تعیین شده و امیدواریم با نهایی شدن آن از سوی جمهوری آذربایجان این سفر در طی دوتا سه هفته آینده محقق شود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه گفت: در سفر استاندار آذربایجان غربی به باکو موضوع برگزاری یک نمایشگاه مشترک در باکو مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

منتظمی افزود: با توجه به این که ظرفیت آذربایجان غربی در زمینه تولیدات مختلف صنعتی به ویژه محصولات و صنایع تبدیلی کشاورزی بسیار قابل توجه است بنابراین مکاتباتی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با کشور جمهوری آذربایجان انجام شده و آمادگی کامل برای افزایش تعاملات و برپایی نمایشگاه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون هم در باکو و هم در نخجوان اعلام شده است.

وی با ابراز امیدواری به افزایش روابط علمی و دانشگاهی بین دو کشور گفت: ایران و آذربایجان مشترکات فرهنگی زیادی دارند که از جمله آنها می‌توان به مشترکات مختلف در زمینه ادبیات، فولکور، آشیقها، شعرا و یا مشترکات علمی و دانشگاهی اشاره کرد بنابراین ایران آمادگی دارد بسترهای لازم برای ارتقا مناسبات در همه زمینه ها بویژه ما بین دانشگاه‌های جمهوری آذربایجان و کشورمان را فراهم آورد.

منتظمی بیان کرد: با توجه به این که روابط بین ایران و آذربایجان بسیار خوب است و هیچ مشکلی بین دو کشور همسایه وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود وضعیت ۱۲ زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان بهبود یابد چرا که خانواده‌های این افراد درخواست پیگیری و بهبود وضعیت آنان را دارند و با توجه به این که جرم این افراد در حدی است که می‌تواند شامل بخشودگی و عفو شوند بنابراین از رئیس جمهوری آذربایجان خواستار عفو آنان هستیم.