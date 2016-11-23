انجام ۲۰ هزار ماموریت توسط اورژانس زنجان

علی زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام بیش از ۲۰ هزار و ۶۸۷مأموریت توسط نیروهای اورژانس استان زنجان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: ۱۴ هزار و ۲۱۲ مورد از این مأموریت‌ها شهری بوده است.

وی تعداد مأموریت‌های جاده‌ای استان زنجان را ۵ هزار و ۴۰۴ مورد اعلام کرد و گفت: هزار و ۷۱ مورد از مأموریت‌ها مربوط به بین مراکز درمانی است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: ۱۴ هزار و ۹۶۰ مورد از مأموریت‌های اورژانس در سال جاری غیر تصادفی بوده و پنج هزار و ۷۲۵ مورد از مأموریت‌ها هم تصادفی بوده است.

زراعتچی تأکید کرد: مأموریت‌های اورژانس استان زنجان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‌ محسوسی یافته است.

وی افزود:خوشبختانه در استان زنجان زمان رسیدن به محل حادثه کاهش یافته است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان افزود: زمان حضور اورژانس در محل حادثه در جاده های اصلی در استان زنجان ۱۳ الی ۱۴ دقیقه و داخل شهرها پنج الی ۶ دقیقه است و در این زمینه نسبت به میانگین کشوری دارای وضعیت مطلوبتری هستیم.

زراعتچی گفت: با کم شدن فاصله پایگاه های اورژانس در جاده های زنجان، زمان رسیدن به محل حادثه کاهش پیدا کرده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان یاد آورشد: اورژانس استان به لحاظ رسیدن به موقع بر بالین بیمار از میانگین کشوری در سطح مطلوب‌تری قرار دارد که این مهم حاصل تلاش‌های شبانه‌روز قشر زحمت‌کش پایگاه‌های اورژانس حاصل شده و ما برنامه ریزی لازم برای تدوام این مهم را در دستور کاری خود داریم.

وی وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان زنجان را در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر اعلام کرد.