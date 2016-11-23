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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان:

۷۹۶۶ خانوار زنجانی در سرشماری شرکت نکرده اند

۷۹۶۶ خانوار زنجانی در سرشماری شرکت نکرده اند

زنجان- سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت:در مجموع بیش از ۳۱۷ هزار و ۳۹۷ خانواردر استان زنجان سرشماری شده اند و ۷ هزار و ۹۶۶ خانوار غایب بوده اند.

سید حمید نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعال شدن سامانه اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن از ساعت ۸ روز سوم آذرماه خبر داد و گفت: ثبت نام تا ساعت ۲۴  روز پنجشنبه برای خانوارهای غایب ادامه دارد.

وی اظهار کرد:در مجموع بیش از ۳۱۷ هزار و ۳۹۷ خانواردر استان زنجان سرشماری شده اند و ۷ هزار و ۹۶۶ خانوار غایب بوده اند.

 سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: در مجموع بیش از ۹۷.۵ درصد از خانوارهای زنجانی سرشماری شده اند. 

نباتچیان تاکید کرد: خوشبختانه مشکلی در بحث ثبت نام پیش نیامد و مردم همکاری خوبی را طرح سرشماری نفوس و مسکن داشتند و ماموران هم عملکرد تلاش لازم را در اجرای بهتر سریع طرح را داشتند. 

وی گفت: خانوارهای که در زمان مراجعه ماموران سرشماری  در محل حضور نداشتند این خانوارها با دردست داشتن کد خانوار غایب و کد آماری خود می توانند به سامانه آدرس www.sarshomari۹۵.ir  مراجعه و نسبت به سرشماری اینترنتی اقدام کنند و در صورت نداشتن اینترنت با مرکز سرشماری استان به شماره تلفن های ۳۳۵۶۸۰۷۴ و ۳۳۵۳۹۸۸۳تماس حاصل نموده و راهنمایی های  لازم را اخذ کنند.

کد مطلب 3831620

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