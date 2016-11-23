امامزاده یحیی(ع) ناشناخته ماند/ آثاری که به موزه های اروپا رسید

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، محمدرضا حیدری: شهرستان ورامین یکی از مناطقی است که آثار تاریخی فراوانی را در دل خود جای داده و می تواند به عنوان یکی از قطب ها و اهداف گردشگری در استان تهران محسوب شود.

گردشگری مذهبی یکی از بخش های مهم صنعت توریسم محسوب می شود که بسیاری از کشورهای جهان با برنامه ریزی گسترده، علاوه بر اشتغالزایی، از آن برای رونق اقتصادی کشور خود بهره گرفته اند.

شهرستان ورامین حدود ۴۵ امامزاده واجب التعظیم را در دل خود جای داده است که آماری قابل توجهی به حساب می آید و در این میان، امامزاده یحیی(ع) به عنوان نگینی در میان امامزادگان این منطقه می درخشد.

شهدای مدفون در جوار امامزاده یحیی(ع) ورامین

امامزاده ای که قطب مذهبی شهرستان ورامین است

در مردادماه سال گذشته بود که اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین با اشاره به ویژگی های امامزاده یحیی در این منطقه، مصوب کردند تا این امامزاده واجب التعظیم به عنوان قطب مذهبی شهرستان معرفی شود.

حمید رضا آرمان مهر، دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین در آبان ماه سال گذشته اظهار داشت: امامزاده یحیی(ع) ورامین از بافت تاریخی کهن برخوردار است، به همین خاطر ترمیم و بازسازی این مکان مقدس و تاریخی با عنایت شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دستور کار قرار دارد.

نگهداری برخی از آثار تاریخی امامزاده یحیی(ع) در موزه های اروپایی

اگرچه امروز نوع معماری به کار رفته در امامزاده یحیی(ع) توسط بسیاری از هنرمندان خارجی مورد توجه قرار گرفته و برخی از آثار تاریخی این مکان مقدس در موزه های مطرح اروپا و آمریکا قابل مشاهده است، اما هنوز این امامزاده واجب التعظیم به جایگاه اصلی و ویژه خود در این شهرستان نرسیده است.

معماری امامزاده یحیی(ع) چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند

بسیاری از مردم شهرستان ورامین شناخت دقیقی از شخصیت و ویژگی های امامزاده یحیی(ع) ندارند و این امر ضرورت برنامه ریزی هر چه مطلوب تر متولیان فرهنگی را می طلبد.

همچنین توجه به محیط پیرامونی و بهسازی و مرمت آن توسط مدیریت شهری می تواند نقش مهم و اثرگذاری را در جذب گردشگر و شهروندان به این مکان مقدس داشته باشد که باید با برنامه ریزی لازم، جنبه عملیاتی پیدا کند.

امامزاده یحیی(ع) یک ظرفیت کم نظیر مذهبی در ورامین محسوب می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین و عضو شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امامزاده یحیی(ع) یک ظرفیت کم نظیر مذهبی در ورامین محسوب می شود.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین در سال گذشته و با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت های این مکان مقدس، امامزاده یحیی(ع) را به عنوان قطب مذهبی شهرستان معرفی کرد.

محمودی ادامه داد: اگر می خواهیم که امامزاده یحیی(ع) به جایگاه اصلی و حقیقی خود در کشور برسد، باید همه مسئولان و مدیران شهرستانی به میدان بیایند و برای معرفی هر چه مطلوب تر این امامزاده واجب التعظیم(ع) آستین همت را بالا بزنند.

وی اضافه کرد: تلاش شده تا در طول یکسال گذشته برخی برنامه های محوری شهرستان ورامین نظیر تجمع روز اربعین با محوریت این امامزاده جلیل القدر برگزار شود که نقش مهمی را در معرفی هر چه بیشتر این امامزاده ایفا می کند.

محمودی عنوان کرد: به این موضوع اعتقاد و باور راسخ دارم که امامزاده یحیی(ع) می تواند به عنوان یک محور برای گسترش گردشگری مذهبی در ورامین مورد توجه قرار گرفته و دستاوردهای فراوانی را برای منطقه به همراه داشته باشد.

نمایی از امامزاده یحیی(ع) ورامین

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: امروز معماری به کار رفته در امامزاده یحیی(ع) چشم هر انسانی را به خود خیره می کند، به طوری که امروز شاهد هستیم که بخشی از گنجینه ها و آثار تاریخی این امامزاده در موزه های مطرح جهانی نگهداری می شود.

وی افزود: در برخی موارد، هنرمندان خارجی به صورت بهتر اهمیت معماری امامزاده یحیی(ع) را مورد توجه قرار داده اند و باید از این ظرفیت کم نظیر تاریخی، هنری، مذهبی و فرهنگی ورامین استفاده کرد.

توجه هنرمندان خارجی به نوع معماری امامزاده یحیی(ع) ورامین

حجت الاسلام سید محمد سیدی رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین نیز در این زمینه اظهار داشت: امامزاده یحیی(ع) شهرستان ورامین از جنبه های مختلف قابل توجه و بررسی است.

وی با اشاره به شخصیت امامزاده یحیی(ع) افزود: امامزاده یحیی(ع) یکی از شخصیت های برجسته ای محسوب می شود که مردم ورامین افتخار میزبانی از این امامزاده واجب التعظیم را دارند.

سیدی با تأکید بر این نکته که معماری موجود در امامزاده یحیی(ع) مورد توجه هنرمندان و فعالان هنر معماری قرار گرفته است، ادامه داد: معماری استفاده شده در امامزاده یحیی(ع)، اوج هنر ایرانی و اسلامی را به نمایش می گذارد.

آمریکا، فرانسه و روسیه از جمله کشورهایی هستند که برخی از آثار تاریخی این امامزاده واجب التعظیم را در موزه های خود نگهداری می کنند

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که هنرمندان معماری در عرصه بین المللی نیز به امامزاده یحیی(ع) توجه ویژه و جدی دارند، اضافه کرد: امروز معماری امامزاده یحیی(ع) توسط هنرمندان خارجی و بین المللی مورد توجه بوده و این امر تا جایی پیش رفته که نوع معماری به کار رفته در این امامزاده، در برخی دانشکده های خارجی تدریس می شود.

سیدی با تأکید بر این نکته که امامزاده یحیی(ع) هنر معماری ایران را به نمایش می گذارد، متذکر شد: امروز برخی از آثار تاریخی امامزاده یحیی(ع) را می توان در موزه های مطرح و بزرگ جهان مشاهده کرد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین گفت: آمریکا، فرانسه و روسیه از جمله کشورهایی هستند که برخی از آثار تاریخی این امامزاده واجب التعظیم را در موزه های خود نگهداری می کنند.

بخشی از نوشته های هنرمندانه در امامزاده یحیی(ع) ورامین

امامزاده یحیی(ع) توانمندی تبدیل شدن به مرکز نشر معارف اسلامی را دارد

حجت الاسلام رضا غلامی، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین و عضو دیگر شورای فرهنگ عمومی شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف مهم اداره تبلیغات اسلامی ورامین، انس هر چه بیشتر مردم و هیئات مذهبی با امامزاده یحیی(ع) است که این امر در مراسم اربعین حسینی به نمایش درآمد.

وی افزود: در گذشته امامزاده یحیی(ع) به عنوان مکانی برای تجمع عزادارن حسینی محسوب می شد و امروز نیز این مکان مقدس به عنوان قطب مذهبی شهرستان ورامین به حساب می آید.

نمایی از ضریح نصب شده در امامزاده یحیی(ع)

غلامی ادامه داد: بدون تردید امامزاده یحیی(ع) می تواند به مرکز نشر معارف اسلامی و دینی در ورامین تبدیل شود و باید از این ظرفیت بزرگ تاریخی و مذهبی در شهرستان به خوبی استفاده کرد.

به هر ترتیب شخصیت امامزاده یحیی(ع) و نوع معماری به کار رفته در این مکان مقدس، ضروت توجه هر چه بیشتر به قطب مذهبی شهرستان ورامین را به مسئولان و مردم یادآور می شود.

بدون تردید با برنامه ریزی لازم و استفاده از ظرفیت های موجود در این امامزاده واجب التعظیم، امامزاده یحیی(ع) ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری استان تهران را دارد.