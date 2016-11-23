به گزارش خبرنگارمهر، الیاس نصر شامگاه سه شنبه در مراسم یادواره شهدای پایگاههای روستای سوسرای شهرستان آزادشهر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل برگرفته از قیام عظیم عاشورا بوده است.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی دیگر کشورها برگرفته از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی است.

وی افزود: امروزه انقلاب اسلامی ایران فراتر از مرزها رفته است و دیگر ملت ها را متاثر از خود کرده است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران از مرزها عبور کرده و این موضوع را دشمنان نظام و ایران اسلامی لمس کرده اند.

نصر با اشاره به ویژگی و خصلت های دشمنان نظام و صهیونیسم جهانی تاکید کرد: خدمت بی ریا و بی اعتمادی به دشمن از شاخصه های اصلی و مهم آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: شهدای عزیز ما با بصیرت بوده، دشمن را به خوبی شناخته و تا آخرین قطره خون در راه دفاع از حق ایستادگی و مقاومت کردند.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت: شهدا ذخایر و میراث نظام اسلامی هستند وباید تحت هر شرایطی یاد و نام آنان حفظ شود.

وی بیان کرد: صلابت و عظمت نظام اسلامی به برکت خون پاک شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی است.

وی در پایان با بیان اینکه ولایت مداری و دینداری مردم ایران اسلامی عامل شکست دشمنان قسم خورده اسلام و ایران عزیز شده است، خاطر نشان کرد: تا زمانی که این مهم در جامعه حاکم باشد دشمنان این ملت خوار و ذلیل خواهند بود.