تشخیص سرطان مغز استخوان با MRI

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سرطان مغز استخوان از طریق شیوه تهاجمی بیوپسی مغز استخوان تشخیص داده می شود.

کاتیا راوید، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بوستون، در این باره می گوید: «مطالعه ما اثبات مفهومی را ارائه می کند که نشان می دهد این شیوه غیرتهاجمی می تواند مراحل قبل از فیبروتیک این بیماری را تشخیص دهد.»

سرطان مغز استخوان یک بیماری با روند پیشرفت کُند است که مشخصه اصلی آن، افزایش سلولهای میلوئید و در موارد پیشرفته، وجود تعداد زیاد سلول های بزرگ مغز استخوان موسوم به مگاکاریوسیت ها است. پاتولوژی آن نیز از طریق ناهنجاری ساختاری در بخش مغز استخوان مشخص می شود که در مراحل پایانی در رسوب بیش از اندازه الیاف رتیکولین و کلاژن صلیبی مغز استخوان، توقف رشد سلول های عادی خون و نارسایی مغز استخوان آشکار می شود.

در این مطالعه محققان توانستند با استفاده از روش MRI T۲، فیبروز مغز استخوان را در یک مدل آزمایشگاهی تشخیص دهند.