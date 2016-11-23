کردستان قهرمان رقابت های دراگون بت کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابت های دراگون بت قهرمانی کشور به مدت یک روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران به پایان رسید.

این مسابقات با شرکت ۱۱ استان برگزار شد و تیم های حاضر در روز سه شنبه دوم آذرماه در دریاچه آزادی به رقابت پرداختند.

تیم ۲۲ نفره دراگون بت استان کردستان در این مسابقات موفق شد یک نشان طلا و برنز ماده های مختلف را کسب کند.

کردستان در ماده ۵۰۰ متر با اقتدار نشان طلا را تصاحب کرد و در ماده ۲۰۰ متر مدال برنز را بدست آورد و در جایگاه سوم ایستاد.

بر اساس این گزارش، شاهو ناصری، ارشید ناصری، فرید عدنانی، امید پاک نظر، پوریا مفاخری، مازیار زارعی، شاهین سفیدی، محسن غفرانی، شاهو رحمانی، سالار کبوتری، مهرداد شیرزادی، افشین صالحی، رشاد وفایی، فاروق اسحاقی، فرهاد دانشور، هاوری سلیمانی، بهنام محمدی، پوریا مفاخری، یاشار کتانی و ساسان متین در تیم استان حضور داشتند.

در نتیجه تیمی، تیم استان کردستان با کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز سکوی نخست نهمین دوره رقابت های دراگون بت قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

ساسان اسعدی و ارشید ناصری به ترتیب به عنوان سرپرست و مربی تیم استان کردستان را هدایت می کردند.