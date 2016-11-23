خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چه عاشقانه آهنگ سفر سر داده‌اند و چه مشتاقانه به‌سوی غریب الغربا به‌پیش می‌روند. گام‌هایشان آهسته ولی استوار است چرا که باید کیلومترها راه از بیرجند تا مشهد قدم بزنند. با دست‌خالی اما همراه با کوله باری از معرفت راهی خراسان شده‌اند.

گویی دغدغه‌ای از سختی راه نداشته و سردی هوا لحظه‌ای آن‌ها را برای رفتن مردّد نمی‌کند. شوقی مواج از دلشان سرک می‌کشد و برای رسیدن به سرزمین نور بی‌تابی می‌کنند.

آری، این بار برخی از جمعیت خراسان جنوبی که سعادت بر سرشان سایه افکنده با پای پیاده به میهمانی شاه طوس می‌روند تا ارادت همه جنوبی‌ها را به پیشگاه امام رضا (ع) برسانند.

شنیده بودم در برخی از محلات بیرجند، مساجد و هیئت های مذهبی جمعتی قصد عزیمت به طوس خراسان با پای پیاده را دارند و عده‌ای نیز هم اکنون به نیمه مسیر رسیده‌اند.

فرصتی مغتم است تا در دیداری کوتاه و یا اندک زمانی مکالمه از احساس شان بگویند و هدف از این زیارت سخت زمستانی را به تحریر بکشند.

کمتر از آهوی بی‌پناه نیستم، مرا هم ضمانت کن

«یا امام رضا .... این‌همه آدم برای تو بی‌قراری می‌کنند، گویی تمامی آدمیان آهو شده و ضمانت می‌خواهند. ضمانت از تمامی مشکلات و گرفتاری‌ها... صیادها میدان تازی می‌کنند. مگر کمتر از آن آهوی بی‌پناهیم؟ دستمان را بگیر و ما را از نگاه‌های آلوده نجات ده»

این جملات را می‌گوید و اشک های قندیل بسته‌اش را از گونه‌ها می‌زداید. به‌سختی خودم را در دنیای معنوی‌اش وارد می‌کنم. سعی می‌کنم حرف‌هایش را هر کدام با دنیایی از بغض به همراه است را به خاطر بسپارم چرا که با قلم و دفتری که در دست دارم میانه خوبی ندارد.

بی‌بی صدیقه نام دارد و مدام از دل‌تنگی سخن می‌گوید. از قرار معلوم می‌خواهد نیمی از مسیر را با اتوبوس و نیمی دیگر را نیز با پای پیاده به زیارت شاه خراسان برود. پاهایش را از زانو به پایین ماساژ می‌دهد و می‌گوید: من معتقدم گرد خاک مسیر رسیدن به امام رضا (ع)، شفایم خواهد داد.

مرتب به خواب های شبانه‌اش پیرامون زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده، اشاره می‌کند و می‌گوید: این روزها را در شب های تاریک به چشم دیده‌ام و امیدوارم رؤیاهایم، در حقیقت رؤیا نباشد.

چه می‌شود که بیایم حرم به مهمانی

محمد دومین مخاطبی است که با خبرنگار مهر به گفت و گو می‌پردازد. صحبت‌هایش را با شعر آغاز می‌کند «دلم هوای تو کرده‌ای شه خراسانی/ چه می‌شود که بیایم حرم به مهمانی؟»

زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده را بزرگ‌ترین سعادت در ۲۴ سال زندگی‌اش می‌داند و می‌گوید: دیدن حرم امام رضا (ع) برای تمام دوستدارانش یک آرزو است.

سرش را به‌طرف راستش می‌چرخاند. گویی بغضی حنجره‌اش را درهم می‌فشارد. سکوتی چند دقیقه‌ای حاکم می‌شود. نفس عمیقی می‌کشد و می‌افزاید: در زندگی ام از امام رضا (ع) معجزه‌های زیادی دیده‌ام.

زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده را بزرگ‌ترین سعادت در ۲۴ سال زندگی‌اش می‌داند و می‌گوید: دیدن حرم امام رضا (ع) برای تمام دوستدارانش یک آرزو است با سرفه‌ای صدایش را هموار می‌کند و می‌گوید: در هر مشکلی دست کمک به سویش دراز کرده‌ام و تاکنون دست رد به من نداده است.

این بار نمی‌تواند مانع ریزش اشک‌هایش شود. با بغضی سنگین می‌گوید: چند سال است که برای شرکت در کاروان های پیاده مشهد دعا می‌کنم و اگر امسال هم شرف یاب نمی‌شدم، دیگر توانی برای گذر یک سال دیگر نداشتم.

بی‌بی رقیه یکی دیگر از افرادی است که به گفته خودش از پیاده‌روی زیارت امام رضا (ع) جامانده است. اما با بدرقه کاروانیان دلش را امید می‌دهد. این خانم بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: زیارت حرم امام رضا (ع) سعادت می‌خواهد.

وی با بیان اینکه زیارت امام رضا (ع) برای فقرا مانند زیارت امام حسین (ع) است، می‌افزاید: خوشا به سعادت کسانی که در ماه صفر به مشهد می‌روند.

این بانوی ۳۰ ساله می‌افزاید: سال های زیادی است که برای غمی که در سینه‌دارم دعا می‌کنم و امیدوارم این بار خداوند اجابتش کند.

وی با بیان اینکه امسال برادرم برای اولین بار به پیاده‌روی زیارت امام رضا (ع) رفته است، می‌گوید: امیدوارم بتواند برگ اجابت دعایم را از امام رضا (ع) بستاند.

نگاهش را به سمت مشهد منعکس می‌کند و با آهی که از عمق دلش بر می‌آید دست‌به‌سینه سلام می‌دهد و می‌گوید: برای امثال من که رفتن به مشهد برایشان دشوار است، یک سلام مانند یک دیدار است.

وقت نقاره زدن ناله من برخیزد

زهرا سلمانی هم از دیگرکسانی است که نیمی از مسیر را اتوبوس و قسمتی را نیز با پای پیاده به حرم مطهر رضوی می‌رود.

این جوان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر برنامه ای که از حرم مطهر امام رضا (ع) پخش می‌شود را با جان دل گوش می‌دهم.

وی با بیان اینکه وقت نقاره زدن از شدت دل‌تنگی هق‌هق گریه‌هایم بلند می‌شود، می‌افزاید: خوشحالم که با پای پیاده به پابوسش می‌روم.

سلمانی با بیان اینکه برای دیدن حرم امام رضا (ع) بی‌قراری می‌کنم، می‌گوید: کاش زمان در لحظه دیدارم متوقف شود و همیشه در حرمش ماندگار شوم.

بیداری شبانه برای زیارت امام رضا (ع)

مسئول کاروان پیاده امام رضا (ع) از شهرستان خوسف هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: برای اولین بار است که کاروان پیاده زیارتی را عهده‌دار می‌شوم.

حسن احمدی با بیان اینکه از تشکیل این کاروان بسیار خوشحالم، گفت: برای ثبت‌نام افراد شرکت‌کننده در کاروان تا پاسی از شب بیدار بودم.

وی ادامه می‌دهد: استقبال مردم از این کاروان زیاد بوده و بسیاری از خانواده‌ها با فرزندان کوچک حاضر به شرکت در پیاده‌روی شدند.

احمدی با بیان اینکه ۸۹ نفر در کاروان پیاده زیارت رضا (ع) از شهرستان خوسف ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد ۳۰ نفر خانم هستند.

وی افزود: این کاروان از یکی از روستاهای اطراف خوسف حرکت می‌کند و تا شهرستان باغچه با اتوبوس می‌رود و از آنجا نیز با پای پیاده به حرم مطهر رضوی خواهد رفت.

احمدی در بیان هدفش از راه‌اندازی کاروان پیاده امام رضا (ع) بیان کرد: پیاده‌روی اربعین انگیزه‌ای وصف‌نشدنی در من ایجاد کرد.

امام رضا (ع) راهنما و ناظر زائران پیاده است

مسئول کاروان پیاده امام رضا (ع) از بیرجند هم در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار مهر بیان کرد: کاروان عاشقان امام رضا (ع) ۲۶ صفر به مشهد مقدس می‌رسد.

سید محمد حسینی با بیان اینکه این کاروان هم اکنون در تربت حیدریه است، افزود: هوا بسیار سرد و جان‌سوز است اما این شرایط مانع ادامه حرکت کاروان نمی‌شود.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی در طول راه بر زائران تحمیل می‌شود اما باز هم این افراد با اشتیاقی وصف‌نشدنی به راه خود برای رسیدن به مشهد ادامه می‌دهند.

حسینی با بیان اینکه هدف و راه این کاروان عشق امام رضا (ع) است، افزود: امام رضا (ع) هم در طول مسیر راهنما و ناظر بر کاروانیان بوده و همواره کراماتی شامل حال آن‌ها می‌کند.

حسینی با بیان اینکه چهارده سال است که مسئولیت کاروان پیاده را به عهده‌دارم، گفت: در طول این مدت هیچ موردی یافت نشده که کسی از حضور در کاروان پیاده ابراز پشیمانی کند.

وی ادامه داد: برف، باران، سرما و گرما در طول راه اندکی از شوق و اشتیاق دوستداران ائمه نکاسته بلکه شوق و انگیزه‌شان را دوچندان کرده است.

اعزام ۳۵ کاروان پیاده خراسان جنوبی به مشهد مقدس

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون ۳۵ کاروان پیاده‌روی از نقاط مختلف استان به مشهد مقدس اعزام‌شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد دو کاروان از شهرستان سربیشه، ۱۰ کاروان از شهرستان قاین و سه کاروان از شهرستان سرایان بوده‌اند.

حجت‌الاسلام احمدرضایی افزود: همچنین هفت کاروان از شهرستان بشرویه، شش کاروان از شهرستان بیرجند، دو کاروان از شهر خضری، دو کاروان از شهرستان زیرکوه و سه کاروان از شهرستان فردوس اعزام‌شده‌اند.

تاکنون ۳۵ کاروان پیاده‌روی از نقاط مختلف استان به مشهد مقدس اعزام‌شده‌اند وی با بیان اینکه به‌طور میانگین هر کاروان ۵۰ زائر دارد، افزود: حضور مبلغ در کاروان‌ها امری ضروری بوده و در این راستا هماهنگی های لازم انجام شده است.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به عمده فعالیت های این کاروان‌ها در مسیر پیاده‌روی، گفت: قرائت زیارت عاشورا، دعای کمیل، دعای توسل، اقامه نماز جماعت و قرائت دعای جوشن کبیر در مسیر راه از جمله فعالیت های این کاروان‌ها است.

وی با اشاره به حمایت های مردمی از کاروان های پیاده، اظهار داشت: این کاروان‌ها در برخی از شهرستان‌ها و روستاهای مسیر راه، مورد پذیرایی مردم قرار می‌گیرند.

عرض ارادت خراسانی‌ها به ائمه و اهل‌بیت (ع) مکان، زمان، سردی و گرمی نمی‌شناسد و در سخت‌ترین شرایط حتی با پای عریان هم برای رسیدن به معشوقشان پیش تازی می‌کنند.