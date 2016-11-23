برگزاری برنامه های دارای مجوز در خراسان رضوی هیچ منعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی علیرضا رشیدیان شامگاه سه شنبه درحاشیه جلسه کارگروه خدمات سفر ویژه زائران دهه آخر صفر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه‌های قانونی و تجمعات دارای مجوز هیچ گونه منعی برای برپایی برنامه هایشان ندارند و نباید داشته باشند.

وی در رابطه با لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه در ایامی که محبان پیامبر و اهل بیت طاهرینش اعم از شیعه و سنی و حتی اهل کتاب توفیق برگزاری عزاداری حضرت سید الشهدا را داشتند، جلوگیری از برگزاری مراسم اربعین در مشهد الرضا (ع) با سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس که خود فرزند یکی از مفاخر استان است، بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌های مدیریتی استان، اقدامی شایسته نبود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخوردهای سلبی با رخدادهای فرهنگی مشابه جلسه اربعین زیبنده کشور و پایتخت معنوی ایران اسلامی نیست.

وی تاکید کرد: سخنرانی علی مطهری، مشکلی به لحاظ قانونی و اخذ مجوز نداشت و دستگاه‌های امنیتی هم پیش بینی مشکل و تخلف خاصی که مستلزم تعطیلی مراسم باشد، نداشتند.

رشیدیان با اشاره به اینکه شنبه بعد از ظهر۲۹ آبان ماه، از ابلاغیه‌ای از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، به نیروی انتظامی مبنی بر عدم برگزاری مراسم در تالار رازی مشهد، مطلع شدم، تصریح کرد: با توجه به ابهام در حکم مذکور و با عنایت به تلاش‌های معاون محترم سیاسی استانداری به عنوان دبیر شورای تامین خراسان رضوی جهت تماس با دادستان و رفع سوءتفاهم و مشکل پیش آمده ، که متاسفانه علی رغم تماس‌ها هیچگونه پاسخی از طرف دادستان محترم دریافت نشد.

وی تصریح کرد: بنده با توجه به تاکید وزیر محترم کشور مبنی بر حل مشکل، شخصا موضوع را پیگیری کردم و با مدیر کل دادگستری خراسان رضوی تماس تلفنی برقرار کردم که ایشان ضمن اشاره به جریان صدور حکم مذکور، به اظهارات دادستان که بر اساس مکاتبه یکی از نهادها مبنی بر احتمال بروز برخی تخلفات انجام شده اشاره کردند و مقرر شد موضوع را مجددا شخصا با دادستان محترم مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به اینجانب اعلام نمایند.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در این مکالمه خدمت ایشان تصریح بر عدم وجود احتمال تخلف و بروز مشکل خاصی شد، ولی متاسفانه بعد از این تماس دیگر هیچ ارتباطی از سوی ایشان دریافت نکردیم و تماسی حاصل نشد.

وی اظهار کرد: همان شب با دادستان محترم کل کشور صحبت کردم و ایشان را از واقعه و مکالمه و قرار پیگیری ریاست دادگستری، در این رابطه قرار دادم.

رشیدیان گفت: در ادامه پیگیری‌ها، موضوع را پس از عدم پاسخ دستگاه قضائی در استان با روسای محترم قوه قضائیه و مقننه نیز در میان گذاشتم که در اینجا، شایسته است از پاسخگوئی و ارشادات این بزرگواران کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

استاندار خراسان رضوی افزود: انتظار می رود با توجه به نظرات و سیاست های حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم برخورد سلیقه‌ای با موضوعات مرتبط با حق الناس و با پیگیری و بررسی این موضوع شرایطی فراهم شود تا شاهد تکرار موارد مشابه نباشیم.

وی با بیان این که مبنای عمل دادستانی مرکز استان، بر اساس مکالمه ریاست محترم دادگستری، نامه واصله از یک نهاد امنیتی بوده است، تصریح کرد: با توجه به گزارشات اخذ شده از نهادهای مرتبط که به استانداری ارسال شده بود وقوع هیچ حادثه و جرمی در این مراسم عزاداری پیش بینی نشده بود و درخواستی مبنی عدم برگزاری یا لغو مراسم در آن درج نشده بود.

استاندار خراسان رضوی، تلاش برای بهره‌برداری از این رخداد توسط رسانه‌های بیگانه برای ایجاد اختلاف و تنش و حتی نسبت دادن آن به نماینده محترم ولی فقیه در استان را غلط دانست و در این خصوص اظهار کرد: حضرت آیت الله علم الهدی از برگزاری این مراسم مطلع نبوده و هیچ گونه ارتباطی با موضوع حکم دادستانی نداشتند.

وی گفت: همانگونه که رئیس جمهور محترم هم به آن تاکید داشتند برخوردهای این چنینی زیبنده نظام و خصوصا مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور و میزبان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی نیست.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلساتی از این قبیل در آستانه انتخابات؛ افزود: شایسته است در موارد مشابه (تجمعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)؛ به جای حذف اصل برگزاری اینگونه نشست ها و پاک کردن صورت مسئله، با اقدامات پیشگیرانه از زمینه های آسیب و بروز تخلف جلوگیری شود نه از اصل برپایی تجمعات قانونی دارای مجوز.

رشیدیان تصریح کرد: به نظر می رسد در صورت وصول گزارشاتی از این قبیل به دستگاه قضایی، موضوع بایستی به شورای تامین شهرستان منعکس گردد تا با دعوت مسئولان برگزار کننده و طرح تخلف احتمالی با همکاری خود ایشان از بروز و وقوع تخلف احتمالی پیشگیری و از آسیب به اصل ازادی جلساتی که با مجوزات قانونی بناست شکل بگیرد جلوگیری شود.

وی گفت: با توجه به مذاکراتی که با حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه صورت گرفت و بیانات ایشان انتظار دارم با تاکیدات و رهنمودهای ایشان ، از این پس شاهد بروز چنین حوادثی در کل کشور و خصوصا مشهد مقدس نباشیم. و از طرف دیگر با توجه به انتظار عمومی در خصوص رسیدگی به این حرکت مبهم و مخل اعتماد اجتماعی و با عنایت به بیانات ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه مقننه و ماموریت خاص وزیران محترم کشور و دادگستری، نتایج رسیدگی ها در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم رسانده شود.